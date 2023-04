Las tiendas de souvenirs resucitan en Semana Santa de la mano de los turistas

La Semana Santa de Zamora es el acontecimiento más importante del año para la bien cercada y todos sus habitantes. Diez días de pasión por algo que ocurre una vez al año y que se prepara durante el resto del mismo, confiando en que todo salga bien cuando llegue el "gran día". 18 procesiones recorren las calles zamoranas durante la semana y este año, además el tiempo ha permitido que todas ellas sin falta, hayan podido hacer su recorrido sin ningún contratiempo.

Pero, además de ser un acontecimiento importante para la cultura de la ciudad, los negocios tienen estas fechas señaladas en el calendario. Desde cafeterías y librerías hasta las tiendas de productos zamoranos y de souvenirs, todos ellos se preparan para recibir a los miles de turistas que se acercan a Zamora cada año.

Y este año no ha sido menos. El gran clima y la expectación por poder ver a todas las cofradías no ha disminuido, más bien al contrario. Con la ocupación hotelera al cien por cien las tiendas tradicionales han notado ese aumento en la afluencia de gente durante este año en comparación con el pasado. Juan Jesús Alonso dueño de La Abacería, nos ha comentado que, "incluso pese a las restricciones también hubo una gran cantidad de turistas en la ciudad". Es más, al ser preguntados por la comparación con el 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19, los tenderos zamoranos también han notado diferencia.

Unas de las más frecuentadas son las tiendas que ofrecen productos de la tierra, debido en parte, a la gran gastronomía zamorana que es un escaparate perfecto para promocionar la ciudad. El chorizo y el queso zamorano, son algunos de los productos que más han triunfado, eso sí, sin olvidarse del vino, el cual cuenta con tres denominaciones de origen con carácter diferente dentro de la provincia. Los dulces típicos de la tierra también han tenido su público, no solo en embutidos se iba a basar la gastronomía de la provincia. Las almendras garrapiñadas siempre son una gran elección para amenizar la espera de las procesiones y las aceitadas son otro de los dulces más vendidos. Con respecto a souvenirs, al parecer se buscan aquellos que sean más económicos. Algo que ha cambiado en comparación con lo que se compraba antes de la pandemia.

En definitiva, las ventas no han cesado en toda la semana, una gran noticia para la ciudad, que ha despedido con tristeza, pero que espera con ansia el próximo año.