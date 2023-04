El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Zamora pone el foco en la situación por la que atraviesan los docentes que trabaja en los colegios rurales agrupados (CRA). "Consideramos que hay una serie de ventajas , como poder trabajar con un currículo adaptado al contexto y sus necesidades, la posibilidad de trabajar por proyectos, en tiempos y espacios flexibles o un trabajo inclusivo, donde participa toda la comunidad educativa", valoran.

Pero eso no es obstáculo para reivindicar mejoras para estos compañeros, como luchar contra la sobrecarga que supone el tener que trabajar al mismo tiempo con alumnos de diferentes niveles educativos o la complejidad del trabajo de los equipos directivos en estos centros "que no es reconocida por la administración, ya que no se tiene derecho al complemento de CRA que sí tienen el resto de compañeros", comparan. Además, los trámites burocráticos "siguen siendo excesivos para la escasa disponibilidad de tiempo de estos docentes".

Por todo ello, consideran que el entorno rural debe ser apoyado en todos los ámbitos, "también en el educativo, transformando esta riqueza", apuntan.