"En España parece que Barbieri y Chapí son menos que Wagner y Verdi"

El director de la Joven Orquesta de Valladolid, Ernesto Monsalve, es el artífice del planteamiento del espectáculo "Diálogo por la paz" y también su director artístico y musical. La propuesta, en favor de Cáritas, se estrena el domingo día 16 de abril en el Teatro Ramos Carrión de Zamora e implica a más de 120 artistas entre los músicos de la Joven Orquesta de Valladolid y los integrantes del Coro Sacro Jerónimo Aguado y Aures Cantibus de la ciudad.

–¿Cómo nace el proyecto de "Diálogo por la paz"?

–A mí siempre me ha gustado cuando diseño las temporadas artísticas de la Joven Orquesta de Valladolid y la Fundación Eme fijarme en las efemérides que se producen cada año con el objetivo de utilizar esos acontecimientos, que siempre dan mayor realce, para presentar proyectos musicales novedosos y que llamen la atención. En este 2023 se cumple una serie de acontecimientos que a mí me parecían importantes todos ellos, como el centenario del fallecimiento del salmantino Tomás Bretón, el 50 aniversario del fallecimiento de Pau Casals, el de Pablo Neruda y el de Pablo Picasso. Además, en el proyecto toman parte el Coro Sacro Jerónimo Aguado, dirigido por Pablo (Durán) y Aures Cantibus, su directora Oksana Kharina es de Ucrania, nación en guerra. Todo eso en combinación con que la obra más famosa de Tomás Bretón es "La verbena de la paloma" y Pau en catalán significa paz… me parecería un buen comienzo.

–¿Existe algún vínculo entre los creadores homenajeados?

–Investigando he sabido, algo que no es desconocido, que Tomás Bretón fue profesor de Pau Casals y este era su alumno predilecto, de hecho la obra que tocamos en la primera parte del concierto "Las cuatro canciones españolas" para violonchelo están dedicadas en la partitura a Pablo Casals, tal y como se ponía en esa época. Y Casals, como alumno egresado de Tomás Bretón, fue quien las estrenó. Además, se celebra el 150 aniversario del estreno de la primera sinfonía del salmantino, que nunca se ha tocado en concierto, y la interpretaremos al igual que las canciones para chelo que le dedicó a Casals, "El cant dels ocells" con el que Casals intentó hablar de paz a todo el mundo y el himno de las Naciones Unidas que Pau Casals estrenó en la ONU.

–¿De qué manera están presentes en el espectáculo Pablo Picasso y Pablo Neruda?

–Además del coro y orquesta y la chelo solista, Eva Helena García, hemos suplementado en el escenario dos elementos artísticos más, ballet y poesía. El ballet, a cargo de la escuela Bailarte, estará vestido con vestidos inspirados en cuadros de la trayectoria de Picasso y actuará mientras la música de Bretón para Casals suena sobre la que se van superponer poemas escritos ex profeso por cuatro poetas vinculados con Castilla y León.

–¿De quiénes se trata?

–Son Carlos Aganzo, Gustavo Martín Garzo, Juan Carlos Mestre y Fermín Herrero, cuatro premios Castilla y León de las Letras con unas relevantes trayectorias. Cada uno de ellos ha escrito un poema sobre la paz a partir de la semblanza implícita de cada uno de los cuatro artistas fallecidos. En Zamora recitará Carlos Aganzo, pero el concierto que, se repetirá el día 22, en el auditorio Miguel Delibes estarán los cuatro poetas.

–¿Cuántos meses de trabajo hay detrás de este concierto?

–Los ensayos los comenzamos en Navidad. Con los coros de Zamora hemos trabajado con anterioridad, por ejemplo, en el Oratorio que realizamos en Navidad y que luego llevamos a Roma. Yo conocí a los directores de ambos coros en persona a raíz del concierto que se celebró en Zamora hace un año con Marco Frisina. El Obispado de Zamora contacto con nosotros para ser la orquesta que tocara con los coros. En aquel concierto me encargué de la coordinación artística y descubrí que eran coros extraordinarios que tienen una ilusión tremenda. Eso en combinación con que varios integrantes de la orquesta son de Zamora nos llevó a volver a contar con los coros de Zamora en este proyecto de primavera. Los coros han ensayado en Zamora, la orquesta en Valladolid y hemos tenido un seguimiento con sus directores. También el ballet ha ensayado su parte. Cada uno ha preparado su vertiente artística y el sábado tenemos un ensayo general donde haremos la fusión y el domingo será el estreno que siempre estuvo pensado para el mes de abril porque se celebra el Día de Castilla y León, los textos son de autores vinculados a la región y Tomás Bretón, es uno de los compositores más importantes de la región junto a Tomás Luis de Victoria. También se festeja el Día de las Letras y San Jordi.

–Tomás Bretón ¿está suficientemente valorado?

–Ningún español está suficientemente valorado en el mundo de la música y probablemente tampoco de otras artes. Tenemos un complejo de inferioridad y parece que citar a Tomás Bretón, Ruperto Chapí o Barbieri es menos que Verdi, Wagner o Mozart. No me cabe duda de que en pintores como Velázquez, Goya o Picasso es indiscutible su hegemonía y que escritores como Cervantes, Lope de Vega o Calderón son comparables y están por encima de Shakespeare. En música tenemos la sensación de estar por debajo y no en resultados. De hecho, Bretón luchó por hacer que la música aflorara como en Italia, pero por muchos motivos no sucedió. Bretón no quería la zarzuela e hizo "La verbena de la paloma" la zarzuela cumbre, pero la hizo en quince días porque se la quitaron a Chapí y cuando se subió a dirigirla pensó que se había equivocado y que iba a ser un fracaso. Tomás Bretón se pasó toda su vida componiendo óperas y sinfonías que no triunfaron y que son obras que están en un cajón. La que vamos a estrenar de hace 150 años desconocemos si se ha tocado en público porque no hay datos concluyentes de que se haya tocado en conciertos y solo ha sido grabada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en 2011. Bretón es comparable y en algunas cosas superior a Verdi. La sinfonía que vamos a tocar es la número 1 y al escucharla percibes detrás las influencias de grandes compositores europeos como Beethoven o un Wagner joven, lo que demuestra de que era conocedor de la música Europa y mundial lo que es reseñable en el siglo XIX.

–El objetivo del concierto es...

–Los cuatro personajes a los que homenajeamos, cuyas vidas son trágicas porque Bretón fracasó en sus propósitos de convertir a España en una potencia musical, Picasso y Casals murieron en el exilio y Neruda fue perseguido, lucharon por la fraternidad humana, la paz y porque las artes fueran el pegamento entre los hombres de la Tierra. Con esos espíritus, aunque fracasemos en el intento de que Europa recupere la paz, queremos que quede para la historia que hubo personas que seguimos el legado de estos creadores y que pretendemos conmover conciencias.

–El recital es en favor de Cáritas.

–El concierto de primavera que lleva a cabo la Joven Orquesta de Valladolid se hace desde el año 2007 a beneficio de Cáritas. Es un compromiso que adquirí con la Archidiócesis de Valladolid para ayudar en los momentos de la crisis y en el año 2019, ironías de la vida, pensábamos que ya se había superado y vino la pandemia con la demanda tan enorme que ha conllevado.