Una zamorana en la versión televisiva de "La red púrpura"

El gusanillo de la interpretación afloró en ella cuando estudiaba en el colegio de la Medalla Milagrosa. Años más tarde la zamorana Carmen Prada encarna uno de los papeles de la serie "La red púrpura" capitaneada por Paco Cabezas, como director principal, y por Juan Miguel del Castillo.

Tras su descubrimiento del teatro de la mano del docente Gabriel Jáñez en el grupo de teatro Rocinante, la zamorana emprendió su etapa universitaria en Salamanca, donde cursó Medicina. Durante este período colaboró en varios cortometrajes e intentó entrar en algún grupo de teatro, pero "estudiando la carrera era muy complicado por falta de tiempo", atestigua.

Concluida la formación universitaria Carmen Prada optó, antes de realizar el MIR, por darse un tiempo para cultivar su faceta interpretativa en Madrid. Estudió en la escuela de Juan Codina durante un año y posteriormente obtuvo una plaza para la especialidad de pediatría, cometido que combinó con más aprendizaje dramático.

En una balanza esta mujer no puede decantarse por ninguna de sus dos pasiones. "No podía dejar la interpretación, pero me gusta mucho la medicina", confiesa la zamorana que ha compatibilizando las consultas de pediatra con la interpretación profesional. El hacer viable ambas tareas "se lleva con esfuerzo (risas), pero cuando algo te gusta mucho... va solo", atestigua.

En su trayectoria interpretativa Carmen Prada ha trabajo como ayudante de dirección en la producción teatral "Ay Camila", dirigida por el director Pablo Razuk y protagonizada por Victoria di Pace, una experiencia con la que "aprendió muchísimo del trabajo técnico y del trabajo de los intérpretes".

Posteriormente volvió a trabajar con Razuk ya como actriz en "Los siete franceses", un montaje de siete monólogos dramáticos de otros tantos dramaturgos. "Fue una experiencia muy bonita y muy intensa porque él vive en Buenos Aires y reside a temporadas en Madrid. Al principio ensayábamos por "Zoom" y luego presencialmente en Madrid durante varios meses", relata. "Trabajar por Internet es raro, pero nos vino muy bien porque durante la pandemia la hacíamos en directo desde nuestras casas para que la gente pudiera ver teatro en vivo", comenta. Y es que el montaje, estrenado en la sala "El umbral de primavera" tuvo solo una representación y llegó el confinamiento. Al ser monólogos se prestaba a su representación on line y una vez que se recuperó la normalidad la obra volvió a la sala. "Cuando interpretas estás tú, con el conflicto de tu personaje, la interacción con el otro y la energía que te devuelve el público que lo va modificando todo", describe.

La zamorana, ahora, ha dado el salto al audiovisual al formar parte del reparto de la adaptación a televisión de la novela de "La red púrpura". La oportunidad le llegó al coincidir con el director de la serie Paco Cabezas en un entrenamiento actoral. "Él me vio trabajar, me habló del personaje y del trabajo que estaba preparando, luego tuve contacto con la directora de casting que me pidió material nuevo" atestigua. Su inclusión en la producción lo encaró "con mucha ilusión y con algo de miedo, como cuando alguien se enfrenta a un trabajo nuevo que le importa", certifica.

Carmen Prada encarna a Marina, una mujer con muchas aristas en el texto original y que ella define como "un personaje muy intenso con una vida muy complicada.

Para su preparación la actriz zamorana, tras leer la novela de Carmen Mola, ha visto muchas entrevistas que han pasado por la misma situación que Marina y a mayores ha creado toda su vida. "Me gusta escribir la vida de mi personaje desde su infancia, adolescencia, escribo cómo conoció a los distintos personajes, su rutina diaria...". La experiencia de la grabación de la serie, integrada por ocho capítulos que emitirá próximamente en exclusiva en España en ATresplayer Premium, la califica de "maravillosa" tanto por el equipo profesional como a nivel humano. De sus compañeros de reparto señala "un privilegio" trabajar con Roberto Álamo, Nerea Barros o Nuria González, actores con los que precisa que "he aprendido mucho, trabajan con una gran generosidad que se agradece", atestigua con alegría esta mujer.