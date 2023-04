La Policía Municipal aborta en Los Llanos una concentración de 60 vehículos

Otro nuevo intento de concentración de vehículos, al menos 60, fue abortado la madrugada de ayer, Viernes Santo, por la Policía Municipal de Zamora, que mantiene una estrecha vigilancia en los barrios de la periferia y en los polígonos industriales, pudo observar un trasiego de coches el recinto de Los Llanos.

Cuando los agentes llegaron al recinto cerrado, se encontraron con "bastantes personas en actitud de esperaba", explicó ayer la concejal de IU de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Zamora, Concha Rosales, que quiso hacer especial hincapié en que "en la capital no hay carreras ilegales de coches porque la Policía Municipal lo impide, como ha ocurrido esta madrugada" del 8 de abril.

La Policía Local se desplegó en Los Llanos hacia las 00.43 horas, cuando "observa que varios vehículos acceden al polígono de Los Llanos, algo inusual por la hora en la que se producía", agregó, una circunstancia insólita cuando apenas hay actividad laboral en el polígono.

Los policías locales cortaron de inmediato el acceso al interior del recinto, salvo a algún empleado que acudía a trabajar, y desalojaron a los conductores que ya estaban dentro, "con lo que impidieron cualquier intento de conducción negligente", subrayó Concha Rosales.

Los agentes anotaron los números de las matrículas de aquellos turismos que hallaron en la zona, con lo que el acto que hubieran previsto los organizadores no pudo dar comienzo y los conductores fueron abandonado Los Llanos, en dirección a otros puntos fuera del municipio de Zamora capital.

Al observar que los concentrados se dirigen a otras localidades próximas a la ciudad, los efectivos municipales dan aviso de la incidencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que estén alerta por si la concentración se intenta montar en otros puntos.

El polígono industrial se despejó sin problemas ni altercado alguno solo con la presencia policial y con la anotación de las matrículas, "se tomaron los datos de muchísimas", todas las que fue posible, puesto que los automóviles superaban el medio centenar y, al parecer, continuaban llegando otros para unirse a esa concentración, indicó la responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento capitalino. El recinto no tardó en quedar despejado y volver a la normalidad de una madrugada festiva, sin apenas movimiento.

Un control absoluto sobre las zonas industriales de la capital

"La Policía Municipal está absolutamente controlando tanto el polígono de Los Llanos como el de La Hiniesta", zanjó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, que no negó que pueda haber intentos de organizar carreras ilegales por parte de conductores. "No es la primera vez que ocurre esto, de vez en cuando se repite", admite Concha Rosales para matizar de inmediato que "en todos los casos se les ha abortado". Los intentos se suceden pero no han logrado materializarse, a pesar de que hay cierta regularidad en esos conatos, "hay temporadas, ocurre", pero otra cosa es que puedan lograr su objetivo. Los coches patrulla recorren el barrio Pinilla y el de San Frontis, desde donde se llega a Los Llanos, y el de San José Obrero y Cardenal Cisneros e inmediaciones constantemente durante las madrugadas para impedir esa actividad ilegal.