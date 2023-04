La salud mental, a escena en Zamora

Una obra inspirada y protagonizada por jóvenes. Así es "Malditos 16", la historia que pusieron sobre las tablas los alumnos de 2º de Bachillerato de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora antes de iniciar sus vacaciones de Semana Santa.

Entre el público, un espectador de excepción, Nando López, autor de la obra. No es la primera vez que acude a ver una de las representaciones de su historia, pero no por ello deja de parecerle "emocionante" descubrir sobre el escenario a alumnos interpretando a Ali, Dylan, Naima y Roberto, aunque se estrenara con actores profesionales en el Centro Dramático Nacional y haya viajado hasta países como Chile o Panamá, donde está girando en la actualidad. "Ha tenido una larga vida a nivel profesional, pero además es que estamos por la edición número 16, se puede considerar todo un "best seller" a nivel teatral y eso hace que en institutos y escuelas de arte dramático surjan este tipo de representaciones no profesionales que yo, en la medida de lo posible, intento apoyar", reconoce.

Una labor de los centros escolares por las vocaciones artísticas que él confiesa entender a la perfección, dado su pasado docente y que le hace incluso casi más ilusión que ver su historia representada por actores profesionales. "Eso es una gran satisfacción a nivel de oficio y forma parte de tu trabajo, pero la función escolar es una satisfacción muy distinta, ver gente tan joven volcando su ilusión y entusiasmo en una puesta en escena como esta", razona.

Motor de la historia

El tema de la salud mental es el motor de la historia de "Malditos 16", una obra que surge a raíz de los talleres literarios que imparte de manera voluntaria en un hospital con jóvenes que han intentado quitarse la vida. "A partir de ahí entré en contacto con esa realidad y la urgencia de ayudar, la falta de medios, el aumento de intentos de suicidio y autolesiones", alerta el escritor. "Es un tema que sigue sin importar, más allá de la palabrería buenista, que no lleva a ningún sitio", denuncia.

De ahí que el teatro se convierta en una herramienta de denuncia. Junto al director Quino Falero investigaron sobre el tema con psiquiatras, jóvenes que habían intentado suicidarse o familias que habían perdido a sus hijos en estas tristes circunstancias. "Esta obra es teatro documental, basado en vivencias y experiencias reales que hemos ficcionado tras un tiempo de trabajo, por eso la historia remueve tanto", considera López.

Durante un trimestre entero

Un trabajo igual de intenso han realizado los alumnos de la Escuela de Arte durante este trimestre para estrenar la obra. Tras la representación, un "sí" rotundo y unánime al preguntarles si les había impuesto que el autor estuviera viendo la obra. Y con él coinciden en asegurar que el tema que se trata en "Malditos 16" es importante "que se visibilice, porque se trata de problemas que son muy reales en nuestros días", afirman.

En este camino parece que se dieron algunos pasos en la buena dirección tras la pandemia. "Por suerte, creo que se habla más del tema, pero el avance todavía es insuficiente, seguimos teniendo importantes carencias como falta de orientadores, psicólogos o asistentes sociales en los centros educativos", apunta Nando López, recordado que la salud mental en estos momentos "está en una situación muy delicada, con una adolescencia que acaba de salir de una pandemia viviendo situaciones muy complicadas, en un contexto familiar y social complejo y sin posibilidad de expresarse", describe, para poner sobre la mesa la falta de "pasos mucho más pragmáticos, claros y rotundos, sobre todo en la comunidad educativa, donde a cualquier familia se le pueda dar acceso a una terapia, a una ayuda".

Contar una realidad

Por ese motivo, contar esta realidad, aunque sea desde un escenario, sirve para sacar a la luz emociones y lograr que muchos de los espectadores se hayan podido identificar con alguno de los personajes de la historia.

Los alumnos, aparte de esa labor social representando la obra, han sido los encargados de preparar las luces, la escenografía, la cartelería e incluso los pases de mano y las entradas, pero, dejando a un lado lo estresante de la experiencia, aseguran estar dispuestos a repetir. "En los ensayos nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien, a pesar de los nervios", confiesan con una gran sonrisa de satisfacción.