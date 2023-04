Competición entre los mejores intelectos

Zamora se sitúa a la cabeza de las competiciones educativas conocidas como olimpiadas, que se celebran de materias tan diferentes como matemáticas, física, geología, filosofía o la recién inaugurada de ingenierías industriales, promovida por la Escuela Politécnica Superior.

Precisamente, en estas tres últimas modalidades los estudiantes zamoranos están obteniendo unos más que destacados resultados, llegando a ser representantes de Castilla y León en las competiciones nacionales.

Para empezar, la primera edición de la Olimpiada de Ingenierías Industriales ha tenido ganador zamorano. Se trata del equipo del IES Río Duero, formado por los estudiantes Adrián Cabezas, Roberto Sastre y Andrea Delgado. Ellos lograron el Primer Premio en la categoría ESO y este equipo representará a la Universidad de Salamanca en la competición nacional de estas olimpiadas, que tendrá lugar en Cartagena en el mes de junio.

La prueba tuvo como objetivo resolver un problema de ingeniería en el que cada equipo tuvo que construir en un tiempo de una hora un minigenerador hidráulico que permitiera generar la máxima potencia en el máximo tiempo posible y con el mejor aprovechamiento del agua y de materiales disponibles.

Junto con el IES Río Duero, hasta la Politécnica de Béjar, lugar donde se ha desarrollado esta primera edición de la competición intelectual, se acercó también otro equipo zamorano, formado por alumnos del IES León Felipe de Benavente.

Protagonismo zamorano también hubo en la fase nacional de la Olimpiada de Geología, puesto que Ana González de la Torre, estudiante del IES González Allende, se hizo con el premio especial STEM. Hasta Jaén se había desplazado con su compañero Pablo Lozano Rodríguez y el profesor de ambos, Javier Mena.

Los premios STEM, dotados con 1.000 euros, fomentan el incremento de la presencia de alumnas en el ámbito de las ciencias.

Por último, la XVIII edición de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León tiene una ganadora zamorana. Se trata de la estudiante de 4º de la ESO del IES La Vaguada Carla Arnés Sánchez, quien este pasado fin de semana se imponía en la categoría de dilema moral.

El tema elegido para este año era "Fronteras y justicia global", un asunto con el que la zamorana confiesa sentirse cómoda y que le resulta muy interesante, de ahí que considere que no le resultó muy complicado preparar su escrito. "Estuve buscando argumentos sobre el problema de la emigración y sobre cómo los Estados deberían trabajar para resolver este asunto", resume sobre su trabajo. "No fue complicado encontrar información, porque es un tema que está siempre de actualidad, siempre en los medios", añade.

Y parece que el resultado convenció a los miembros del jurado de la olimpiada, que se celebró en Salamanca, puesto que su argumentación pasó la primera criba del concurso, donde se elegían a diez finalistas entre todos los participantes de Castilla y León.

La siguiente prueba a la que se tuvo que enfrentar fue trabajar con un texto de Kant sobre la misma temática. Los tres mejores, entre ellos el suyo, pasaron a la final, que consistía en defender su texto frente al jurado, que le podía hacer preguntas. "Me tocó ser la primera, así que luego pude relajarme y escuchar a mis contrincantes, que dieron argumentos muy interesantes", apunta Carla.

Por la escuela pública

Su profesora y preparadora, Marta Villalva Rossignoli, presente en estas pruebas, asegura que su alumna realizó una defensa brillante. "Esto hay que agradecérselo, en primer lugar, a sus padres, pero también a la escuela pública, que tiene un profesorado muy bien preparado, que ha ayudado a Carla para que llegue hasta aquí, aparte de sus méritos propios. Yo, sinceramente, soy la que menos tiempo he estado con ella", confiesa.

Aun así, esta profesora es la responsable de que la zamorana se presentara a la olimpiada, después de trabajar este tema en clase de Valores. "Me pareció muy fácil y luego se me dio la oportunidad de este concurso. Creo que es un tema que se puede explicar bien, sencillo de entender y que, personalmente me interesa, así que no fue muy complicado", considera la ganadora.

La estudiante viajará con su profesora el próximo 27 de abril hasta Tenerife, donde tendrá lugar la fase nacional del concurso. "Solo ir allí es un premio", reconoce la alumna, que representará a Castilla y León en un formato similar al que superó en Salamanca y con la misma temática para debatir.

Hasta esa fecha, profesora y alumna intentarán trabajar con diferentes textos para hacer un buen papel, aunque tienen claro que, ante todo, se centrarán en disfrutar de la experiencia.