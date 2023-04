El escritor Luis García Jambrina publica una nueva novela histórica ambientada en la Guerra de la Independencia, con lo que rompe con la serie de los Manuscritos con los que ha cosechado tanto éxito y con el personaje de Fernando de Rojas.

"Así en la guerra como en la paz", un alegato en favor de la vida y el amor en un tiempo de ira y de destrucción, responde a una novela de amor en tiempos de guerra narrada por una de las mujeres que lograron sobrevivir a la retirada del general británico John Moore que luchaba contra Napoleón en la Península Ibérica.

"La escribí en un contexto marcado, en lo público, por la guerra de Ucrania y, en lo personal, por una relación amorosa radical y transformadora" explica el autor. "Es hija de la imaginación propia y de algunos libros ajenos" confiesa el autor una ve las referencias actuales dentro de la novela histórica.

García Jambrina he seleccionado al personaje de Catherine Gallagher, esposa de un soldado de infantería a quien el autor ha elegido como narradora y protagonista del relato que cuenta, desde dentro, cómo fue el día a día de esa trágica retirada por tierras de Zamora, León y Galicia en un invierno especialmente duro e inclemente.

En su construcción "me he inspirado en las mujeres que acompañaron a sus maridos, soldados del ejército británico, y he tenido en cuenta el diario de una de ellas, Catherine Exley, así como algunos testimonios de participantes en la retirada de sir John Moore. Eso quiere decir que buena parte de lo referido en esta novela sucedió realmente, aunque puede que varíen algunas circunstancias", precisa.

Biografía de Luis García Jambrina