"Ofretorio" es el título del último disco del músico zamorano Luis Antonio Pedraza, calificado por él mismo como su trabajo "más personal", donde la flauta y el tamboril cobran protagonismo absoluto. Los zamoranos podrán disfrutar de él en directo el próximo 21 de mayo, en el Teatro Ramos Carrión, lugar de su presentación oficial.

–¿Por qué considera que se trata de su trabajo más personal?

–Porque es el primer disco que grabo yo solo por entero, sin ninguna colaboración. Son diez composiciones propias, grabadas todas por mí, desde el primer golpe de tambor hasta la última nota de la flauta, pasando por toda la percusión e instrumentos que añado.

–¿Dónde ha encontrado la inspiración?

–Las canciones están dedicadas a diferentes zonas de la provincia. Por ejemplo, "Argusino" al pueblo sepultado bajo el embalse de Almendra, recordando esos bailes de Sayago o "Touza", un paraje de Flechas, en el corazón de la despoblación. "Arribes" habla del contrabando que hubo y esa economía de subsistencia y dedicado a Porto de Sanabria es "O Beseo", el que está a la sombra. Hay una jota romera para contar con música esas festividades que tenemos el Lunes de Pentecostés en Zamora, que resume la importancia de las romerías en Zamora o "Talanda”", como el río, dedicado al paloteo.

–¿Por qué eligió para el título la palabra "ofretorio", en vez de "ofertorio"?

–"Ofretorio" me parece una palabra mucho más arcaica y con mucho más sentido, porque se refiere a ofrecimiento. Resume esa festividad, ese ofrecimiento, con la famosa subasta de la rosca, acompañada por bailes. Era un fiesta muy popular en torno a la religiosidad, a la música y al baile. De ahí además que la portada sea uno de esos ramos que se subastan, inspirado en el de Valdeperdices, que es uno de los más vistosos. He compuesto una serie de músicas en torno a esa festividad y a Zamora, sin referencias a otras zonas. Siempre he combinado composiciones con música tradicional, pero esta vez me la he jugado, grabándolo entero en el estudio de León con el que siempre trabajo.

En música tradicional y folclore tengo claro que somos la envidia de España

–¿Ha sido duro tener que grabar uno mismo todos los instrumentos?

–Se trata de una veintena de instrumentos, así que hay que tenerlo todo muy bien planificado. Lo bueno es que, al grabarlo uno solo, no se tiene ninguna presión ni hay que dar cuentas a nadie.

–¿Cómo fue esa labor previa de recopilación y composición, inspirándose en diferentes comarcas de la provincia?

–Me he basado en los ritmos más representativos de la provincia de Zamora y, sobre esos ritmos, he construido melodías al modo tradicional, con la flauta de tres agujeros y el tamboril como los verdaderos protagonistas, como elemento unificador de todos los temas, a pesar de incorporar otros instrumentos. He intentado un disco muy personal, alejado del folk de "Fierro", por ejemplo. Este nuevo álbum suena tradicional, pero se trata de canciones nuevas. Y todo eso se logra gracias a la experiencia de conocer el folclore tradicional.

–¿Con qué objetivo ha grabado este nuevo disco?

–El fin es aportar nuevas melodías para los jóvenes intérpretes y, sobre todo, homenajear desde el siglo XXI a nuestros antepasados.

–¿Es Zamora una provincia rica en tradición musical?

–Zamora es rica en tradición y cultura, con todos sus contrastes como provincia. Y todavía falta mucho por descubrir. Hay muchos grupos zamoranos que trabajan la etnografía de forma fantástica. En música tradicional y folclore, tengo claro que somos la envidia de España. De Zamora es Miguel Manzano, Joaquín Díaz o Alberto Jambrina, gente que ha contado y cantado la cultura tradicional a los cuatro vientos. Los músicos de mi generación somos los herederos de todo ese trabajo realizado por nuestros predecesores y nuestra obligación es asimilar toda esa cultura, conocerla, interpretarla y reinterpretarla, para legársela a los que vienen detrás.