El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, ha intervenido este jueves en el Senado, en el marco del acto organizado por "Next Educación" sobre el reto demográfico, para implorar un rescate que salve a la provincia de su "cruda realidad". El dirigente político ha exigido "estímulos y políticas reales sin palabrería" para revertir la situación de un territorio que presenta algunos datos como los citados por el mandatario en su exposición:

Con este panorama, Requejo ha sido claro: "Señoras y señores senadores, déjense de tanto análisis y fíjense en la realidad de provincias como Zamora. Si desde Madrid no bajan al barro y no conocen la situación con sus propios ojos, lo único que hacen es perder un tiempo que a nuestros vecinos no les sobra. Somos una provincia humilde y trabajadora, pero con la misma dignidad que cualquiera", ha defendido el presidente de la Diputación.

En la misma línea, el mandatario provincialista ha cargado contra quien juega con la ilusión de la gente y ha exigido medidas como "la fiscalidad diferenciada que nadie pone en marcha sin que se sepa por qué y que tan beneficiosa sería para asentar empresas y crear puestos de trabajo". "Necesitamos también que apuesten por la inversión en industrias que fijen población", ha recordado Requejo.

Biorrefinería, Monte la Reina, autovía a Portugal...

En lo referente a proyectos concretos, el dirigente de la Diputación ha citado la biorrefinería de Barcial del Barco, "que está esperando la ayuda prometida por la entonces ministra Reyes Maroto y que es un proyecto viable que creará numerosos puestos de trabajo directos e indirectos": "Apoyen y dejen de tirar balones fuera", ha reclamado el político.

Requejo ha exigido además la deslocalización de oficinas: "Zamora es, en el terremoto de la despoblación, el epicentro nacional", ha recordado el mandatario provincialista, que ha hecho mención igualmente a la estrategia "silver" como otra posibilidad para salir del agujero.

"¿Cuánta gente tiene que morir en la N-122 para que se agilicen los trabajos?"

"Ayúdennos a retener el talento joven que se nos está marchando. Ofrezcan herramientas para que tengan facilidades para emprender y ganarse la vida en Zamora", ha demandado Francisco José Requejo, que tampoco se ha olvidado de la iniciativa de Monte la Reina o de la necesidad de la autovía para Aliste: "¿Cuánta gente tiene que morir en la N-122 para que se agilicen los trabajos?", se ha preguntado el político.

Requejo ha concluido con un alegato final: "Despierten de una vez, escúchennos, tomen medidas ya, no esperen, no pierdan el tiempo en discusiones absurdas mientras territorios como el nuestro se desangran. Una sociedad que no cuida a sus ciudadanos es una sociedad débil", ha zanjado el presidente de la Diputación.

La intervención, al completo