El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (FAVEZA), Artemio Pérez, ha vuelto a denunciar el "ninguneo" del Ayuntamiento a los vecinos respecto de la reordenación del tráfico en la capital para reducir la emisión de gases contaminantes como exige la Unión Europea, una conducta que se repite con los vecinos antipárking de La Vaguada que se oponen a un aparcamiento para 80 vehículos.

Pérez, acompañado por el portavoz del colectivo de La Vaguada, Manuel Miguel de Mena, ha incidido en que el diseño de la nueva ordenación de espacios para estacionar y viales de la capital no es más que un "capricho del que ya sabemos". Tras anunciar su apoyo a este colectivo de residentes en la zona, recordór as 24 alegaciones que FAVEZA presentó contra ese proyecto que se ejecuta en Zamora y que nunca obtuvieron respuesta.

Pérez, flanqueado por el representate de UPL y acompañado por responsables de Vox y Zamora Sí, ha acusado al equipo de Gobierno municipal de IU de "dar a los vecinos lo que no pueden tragar", en la misma línea que De Mena que pidió al alcalde de IU, Francisco Guarido, la apertura de un debate con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento para abordar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que recalifique el vial -hirmigonado hace 30 años para acoger provisionalnente conciertos de San Pedro- al objeto de adecuarla como zona de ocio.

Sin eximir de culpa del abandono de esta instalación a los anteriores gobiernos del PP y PSOE en el Consistorio, De Mena ha puntualizado que en su encuentro con el alcalde y los técnicos municipales nunca aceptó ninguna propuesta "solo le dije que si va a hacerlo sí o sí, lo haga con la máxima seguridad para los vecinos", que perderán un espacio en el que los mayores pasean y se sientan a tomar el sol.

Por su parte, el presidente de la Asociación de San Lázaro, que también apoya al colectivo de La Vaguada, ha explicado el conflicto por la "falta de comunicación del Ayuntamiento, que ya es costumbre, no se nos avisa, no se nos facilitan datos ni información ni los proyectos". Onix ha recordado al equipo de Gobierno municipal de IU que "se les dio confianza para gobernar, pero no permiso para hacer lo que les dé la gana".