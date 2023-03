¿Por qué se desplomó el andamio de la plaza de Alemania? La pregunta tardará aún en tener una respuesta, no es momento de preguntar a los dos heridos, aún en shock tras el siniestro, operarios de la empresa familiar Montajes Mora y los informes periciales todavía tardarán en conocerse. Lo que sí se sabe es que el montacargas que cayó al vacío no había dado ningún problema durante las obras de reforma del décimo piso del inmueble número uno de la plaza.

El andamiaje soportó la carga decenas de toneladas de material para elevarlo a los más de 40 metros de altura donde se llevaba a cabo la reforma a lo largo de tres meses. "La máquina no dio ni un problema, ha resistido bien" durante la obra, explican fuentes cercanas al caso.

La seguridad de los profesionales de montaje y desmontaje de estructuras de ese tipo, que operan en altura, se blinda para impedir accidentes laborales como el ocurrido el miércoles, 29 de marzo, en la capital, "se exigen muchos requisitos antes de autorizar este tipo de trabajos", indica un empresario zamorano que contrata con asiduidad a la sociedad Mora, radicada en Valladolid. Los dos operarios iban, "como siempre lo hacen", asidos con doble arnés al andamio vinculado una torre guía, la que se vino abajo al caer "a plomo" la plataforma en proceso de desmontaje.

El riesgo de jugarse la vida

Los accidentados no tenían un plazo concreto para desarmar la estructura, "el contrato no especificaba, trabajan sin prisas, para desmontar nunca se establece un tiempo", por lo peligroso de este tipo de operaciones que se realizan en altura, "tratamos de minimizar ese riesgo". Por eso mismo, existe un control muy exhaustivo de las medidas de seguridad porque "sabemos lo que nos jugamos": la vida de estos trabajadores.

Estos empleados tienen una formación muy especializada, "son profesionales muy acreditados, que han realizado cursos específicos y que tienen una amplia experiencia" porque apenas existen empresas en este sector. En concreto, Montajes Mora "tiene lista de espera porque hay mucho trabajo, nos los rifamos". Y es que hay pocas personas que se decidan a asumir este tipo de trabajo. De hecho, en esa pequeña empresa trabaja toda la familia, concreta un empresario del sector que ha tenido que esperar, incluso, meses para poder contratarla.

Un accidente que pudo costar muchas vidas

"En mis treinta años como empresario de alquiler de maquinaria, es la primera vez que me topo con un accidente de este calibre", manifiesta sorprendido el industrial zamorano. El mismo asombro que comparten los zamoranos y zamoranas ante el accidente que mantuvo en vilo a la capital durante horas. Se puede decir que los planetas se alinearon esa mañana del día 29 de marzo para que la desgracia no se cebara con la capital. "El semáforo de la avenida de Víctor Gallego se cerró en el instante justo para que un repartidor se quedara a escasos metros de la torre guía que cayó al asfalto, el conductor lo presenció en vivo y en directo, ", por si no fuera poco, "un autobús urbano se libró por décimas de segundo de que la estructura se le desplomara encima, que por décimas de

Los informes de los peritos y de la policía judicial todavía tardarán en llegar al Juzgado que investigue las causas del aparatoso accidente que a punto estuvo de costarle la vida a los dos trabajadores .