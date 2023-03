Más de medio centenar de vecinos de la Vaguada afectados por el proyecto de construcción de un aparcamiento para 80 plazas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Zamora para pedir al equipo de Gobierno que paralice el proyecto hasta tener consenso. Los ciudadanos han lamentado que Izquierda Unida esté abordando este asunto “en solitario” y han implorado a Francisco Guarido “que busque un acuerdo con el resto de partidos políticos para dar una solución que beneficie al conjunto de los zamoranos”.

El portavoz, Manuel Miguel de Mena, ha salido al paso de las declaraciones de miembros del equipo de Gobierno en las que se aseguraba que al principio estuvieron de acuerdo con la intervención. “Nunca le hemos dicho ni al alcalde ni a los concejales que aprobáramos la actuación urbanística, en ningún concepto; estábamos en contra y seguimos estando en contra”, ha aclarado. “Lo que sí le dijimos es que, si lo iban a hacer sí o sí, como era el caso, que lo hicieran en las mayores condiciones posibles de seguridad”, ha añadido.

Los vecinos se encuentran en plena recogida de firmas contra el proyecto y ya han entregado más de un millar. No obstante, desde la administración les han indicado que no se pueden validar las correspondientes a menores de edad, algo con lo que los afectados no están de acuerdo. “Si con 16 años se puede abortar o cambiar de sexo, ¿por qué no se va a poder manifestar uno a favor o en contra de un proyecto así?”, se ha preguntado De Mena. Pese a todo, el portavoz ha aclarado que esas firmas “apenas representan un 2%” y que, en cualquier caso, se está siguiendo la recogida a través de una plataforma digital para aumentar en número en el futuro.

El alcalde, Francisco Guarido, ha señalado que el aparato administrativo del Ayuntamiento de Zamora está ahora mismo estudiando una posibilidad “que los propios vecinos plantearon” durante la reunión mantenida la pasada semana. “Ellos no quieren el aparcamiento allí, pero sí que se llegó a un acuerdo de que, en el caso de que se hiciera, fuera con una serie de mejoras”, ha indicado el regidor. “Lo que estamos haciendo ahora es estudiar esa serie de mejoras, que consisten en ampliar las aceras para dar mayor seguridad a los peatones; replantearemos el proyecto y se lo enseñaremos para que lo evalúen”, ha comentado.

Mientras todo eso ocurre, los vecinos seguirán manifestándose para mostrar su disconformidad con los términos en los que está planteada una obra que ha encontrado una importante contestación social en el seno de estos bloques de la Vaguada. "Siempre, eso sí, en condiciones de seguridad y avisando", ha declarado De Mena.