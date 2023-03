Las personas mayores, solas y sin ningún apoyo concentran el auge de los suicidios

La mayoría de los suicidios están asociados en Zamora a personas de edad más avanzada, que "viven en soledad, que no tienen un apoyo social", confirmó la inspectora jefa de la policía judicial de la Comisaría de Zamora, Nuria Roncero Martín, en las Jornadas formativas que abordaron esta cuestión, organizadas por el servicio de urgencias del Complejo Asistencial de Zamora. "Quieren dejar de sufrir", abundó Arantza Lozano Barrios, enfermera de urgencias del Virgen de la Concha.

La segunda circunstancia que condiciona en la provincia a las personas que se quitan la vida es la detección de alguna dolencia grave o impeditiva para mantener la independencia personal, especialmente cuando se diagnostica a ancianos y ancianas, afirmó la enfermera.

Toman esta drástica decisión "para poner fin al dolor psíquico, no es que se quieran morir, sino dejar de padecer", abundó la profesional, y es más frecuente en mujeres que en los hombres. Estos son los factores de riesgo más comunes, aunque Lozano Barrios puntualiza que se precisa un análisis más profundo.

Lo que siguen confirmando los estudios es que Zamora no es excepción en cuanto al aumento del número de suicidios, "hay un ligero aumento y a edades cada vez más tempranas", expuso la inspectora jefa de la Brigada de Policía Judicial de Zamora, Nuria Roncero Martín.

A pesar de esos datos, no puede decirse que exista un perfil del suicida, se insistió a lo largo de las siete ponencias que dieron contenido a la mañana formativa en la que participaron responsables del personal sanitario, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Parque de Bomberos de Zamora, equipos y unidades que intervienen cuando se produce un suicidio y que defendieron ayer la necesidad de afinar en la coordinación.

El apoyo esencial de psicólogos

Distintos ponentes incidieron en poner el acento en la dotación de expertos en psicología para apoyar a la persona que ha intentado quitarse la vida o a las víctimas de los suicidios, las familias que pasan por esa pérdida, una asistencia que debe darse en el lugar y el mismo momento en el que se produce la intervención policial y sanitaria por intento autolítico o cuando se ha consumado.

Los conocimientos de los psicólogos sobre el duelo y el trato que precisan esas personas que pasan por esa situación tan descarnada son esenciales. Estos profesionales saben cómo abordar el estado de shock en el que quedan quienes han buscado el suicidio sin éxito y las familias de quienes lo han logrado.

La tasa más alta de suicidios de Castilla y León, en Zamora

Las estadísticas que certifican el incremento de suicidios desde 2017 en Zamora y en Castilla y León volvió a colocarse sobre la mesa, para concretar que el territorio zamorano tiene la tasa más alta de personas que se quitan la vida de Castilla y León y es la segunda provincia de España con mayor número, expuso Lozano Barrios, que se remitió al estudio del Hospital del Mar y la Universidad Complutense de Madrid que recoge esa conclusión.

Si el suicidio sigue siendo un tema tabú para la sociedad en general, entre el personal sanitario lo es aún más, y con tendencia destacada a crecer, circunstancia que se ha comprobado ya que nada tiene que ver con la pandemia del COVID, como se creía. "Al rascar, se ve que es anterior", concretó Beatriz Nieto Miguel, enfermera de la Residencia de Los Valles de la Junta de Castilla y León. Y se da en profesionales de entre 39 y49 años.

Un 8% de sanitarios piensa en quitarse la vida

Los últimos estudios indican que un 8% de los sanitarios ha pensado en suicidarse en los últimos años, una conducta un poquito superior entre las mujeres, añadió. Las causas de esta tendencia en alza tiene su derivación en las condiciones y repercusiones del trabajo sanitario en sus profesionales.

Una larga lista que Nieto Miguel desglosó: "la carga emocional por el tratar con enfermos; la conciliación familiar; la sobrecarga de trabajo, a veces no puedes atender a todos los pacientes; las agresiones en el entorno laboral, los contratos temporales de cortos periodos de tiempo, los cambios de servicio o los turnos".

El control parental de dispositivos es clave en edades tempranas

A los 11 o 12 años, "nadie pueden tener, en teoría, redes sociales, ni abrirse una cuenta en Tik-Tok o Instragram", recalcó la inspectora jefe de la Comisaría zamorana.

Nuria Roncero Martín, observó que la evolución que muestran los hijos e hijas debe ser un termómetro para las familias, para subrayar la importancia del control parental de los teléfonos móviles y dispositivos que dan acceso a Internet, no solo no es ilegal, sino esencial hacerlo, "saber en qué páginas entran" y a qué información acceden.

Llamó la atención sobre la necesidad de ejercer ese control de forma más exhaustiva "en edades más tempranas. No podemos permitir que dispongan de esos medios sin un control parental. Hay muchas aplicaciones para hacerlo".

La policía resaltó que no se atenta contra la intimidad del menor, "de hecho, el móvil es de los padres y de las madres, son quienes gestionan y tienen que decidir cuándo dan el teléfono o no sus hijos e hijas"

Ejemplificó su argumento: "Igual que no les dejan quedar con cualquier persona que no conocen o acudir a cualquier lugar", tampoco se les puede dar esa libertad. Aunque se puede tener en cuenta la madurez de cada menor, las familias "tienen que ser conscientes de que no es ningún delito, ellos son los dueños de los teléfonos".

El testimonio de unos padres Los familiares, muchas veces, permanecen en el lugar del suceso aislados, sin que nadie las preste atención por las peculiares circunstancias de la rápida intervención sanitaria y policial que requieren estos casos. El conmovedor vídeo que cerró las jornadas y dejó sin aliento a los participantes recoge el testimonio de un padre y una madre que perdieron a su hija, quien se arrojó por la ventana tras despedirse como cada mañana de su madre. "Vino dos veces a darme un abrazo y yo no me di cuenta" . Ambos se pronunciaron sobre esa necesidad de que se asista psicológicamente a la familia que tiene que está en el lugar del suceso. Detallaron el caos que vivieron en su propia casa, llena de policías y sanitarios, a la que regresaron tras recibir el aviso de una urgencia. Explicaron la falta de empatía y de cercanía que experimentaron en un momento de sus vidas que les rompió literalmente; describieron una atmósfera fría y un ambiente en el que se sintieron excluidos por los profesionales que iban y venían, solos con su dolor y sin saber cómo gestionar todas las emociones y pensamientos que les atormentaban. Hasta para que les dejaran leer la carta que su hija había dejado junto a un anillo del padre tuvieron que enfrentarse a la policía, "nos decían que era una prueba, pero era la carta de nuestra hija. Queríamos saber qué había escrito", manifestó el progenitor. La pareja explicó, entre lágrimas, la soledad y la incomprensión que experimentaron y que podría haber sido de otra manera de tener cerca a un profesional de la psicología. "Nadie de los que estaba allí me dijo si quería tocar la mano de mi hija, o un pie. Yo lo habría hecho, pero no podía hablar". Ni siquiera pudo volver a ver a su hija, "solo vi el ataúd, ni pude comprobar si mi hija estaba dentro".

Comentarios autolíticos: "Esta vida es una mierda"

En cuanto a la otras formas de prevención, la inspectora instó a "no restar importancia a comentarios que pueden parecer sutiles, por simple que sea la frase".

Frases como "esta vida es una mierda", "qué hago yo aquí", expresiones que se cree que son tonterías, pueden ser el síntoma de que les ronde la idea de poner fin al dolor psíquico. "Los cortes en brazos o piernas también delatan que existe un problema a abordar", así como "cualquier conducta que haga encender una bombilla, como el que deje de salir de casa" puede ser una muestra de que algo no marcha bien.

Prevenir en la infancia y adolescencia

Prevenir el suicidio entre la población infantil y adolescente pasa porque la familia más próxima, pero también el círculo de amistades íntimas permanezcan atentos a los menores, a "cualquier cambio de comportamiento, fotografía o comentario que realicen en las redes sociales, porque pueden comunicar en esos medios más que directamente" a las personas cercanas.

El segundo paso es "alertar a los familiares y personas más cercanas", explicó la inspectora jefa, como ocurrió en Zamora en un centro escolar cuando las alumnas "avisaron a los tutores y estos contactaron directamente con nosotros. Se previno el suicidio".