La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un concierto en Zamora en el Teatro Ramos Carrión. El recital forma parte del ciclo ‘Las Piedras Cantan’ y será el viernes día 31 de marzo a las 20.30 horas.

El colectivo, que también llevará a cabo esta semana un recital en Segovia, estará dirigida por Asier Puga, director titular y artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma, y hasta el pasado año 2022, director musical y artístico de Ciklus Ensemble y de la Orquesta de Cámara ‘Gregorio Solabarrieta’.

En el repertorio de los conciertos, la OSCyL interpretará "La canción de la tierra" (Das Lied von der Erde) en versión de Iain Farrington. Un ciclo de seis canciones en forma de sinfonía, concebido a gran escala para orquesta y dos solistas vocales, escrito por el compositor austriaco Gustav Mahler. La sinfonía, compuesta entre 1907 y 1909, se estrenó en noviembre de 1911 en Munich.

Cantantes

Para las voces solistas, la Orquesta Sinfónica contará con la participación de la mezzosoprano Astrid Nordstad y del tenor Alejandro del Cerro.

Astrid Nordstad es una mezzosoprano noruega. De 2018 a 2020 fue miembro del Programa de Jóvenes Artistas de la Ópera Nacional de Noruega, donde interpretó a Maddalena en Rigoletto y Badessa en Suor Angelica, Mercedes en Carmen, Masha en Queen of Spades y Tisbe en La Cenerentola. En la temporada 2021/22 hizo su debut como Carmen con la Helgeland Sinfonietta, y como Baba the Turk en The Rake's Progress en el Festival de Ópera de Oslo. Regresa a la Ópera Nacional de Noruega como Maddalena en Rigoletto y cantará Shéhérazade de Ravel con la Orquesta Sinfónica de Trondheim. Más adelante, debutará en la Ópera Nacional de Bergen como Dritte Dame en Die Zauberflöte.

Alejandro del Cerro es uno de los tenores más prometedores del país, acaba de marcar un hito en su carrera profesional al debutar en la prestigiosa Opernhaus de Zúrich, interpretando el papel de Lord Cecil de Roberto Devereux. Nacido en Santander, inicia sus estudios de piano y canto en el conservatorio de esa ciudad, para posteriormente trasladarse a Madrid donde se licencia con las máximas calificaciones en la Escuela Superior de Canto, siendo merecedor del Premio Especial de Fin de Carrera. Consigue una beca de la Fundación Marcelino Botín para proseguir sus estudios musicales, perfeccionando su técnica con maestros como Roberto Scandiuzzi, Teresa Berganza, Montserrat Obeso, Carlos Chausson, Dolora Zajik y Juan Lomba, entre otros. Durante estos últimos años Alejandro del Cerro afianza su carrera profesional con su debut en el Liceu de Barcelona en el rol de Nearco de Poliuto, al que sigue su interpretación del papel de Cardona de Doña Francisquita en el mismo escenario y, muy especialmente, su primer papel protagonista en el Teatro Real en Viva la mamma de Donizetti.

Entradas

La adquisición de entradas puede consultarse a través de las páginas web www.fundaciondonjuandeborbon.org y www.teaatroramoscarrionzamora.com