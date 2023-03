"Es una exposición debida", aseguraba la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, en la inauguración de "José María Mezquita Gullón y la memoria sensible", una muestra sobre el maestro zamorano que se reparte entre el Museo Provincial de Zamora y el Museo Etnográfico de Castilla y León.

En el primero se pueden admirar 25 cuadros que hacen alusión a proceso creativo del pintor, con bocetos, estudios y metodologías de trabajo, mientras que el Etnográfico acoge tres series inspiradas en distintos rincones zamoranos vinculados de alguna manera al autor: industrias harineras, una casa en el monte de Palomares y la vivienda de los abuelos de Mezquita en San Juan del Rebollar. En total, otras 45 piezas del pintor se suman a esta singular muestra.

El propio Mezquita, tras confesar haberse sentido abrumado por el excelente trabajo previo de cerca de dos años hasta que esta exposición ha visto la luz —"me sorprendió lo bien que conocían mi obra", agradeció sonriente— apuntó que el objetivo de su trabajo "no es hacer imitaciones de la realidad, sino de comunicar emociones y sensaciones a través de mis cuadros", resumió. Así que, técnicamente, "más que una copia fiel de la realidad, trato de proporcionar datos de esa realidad al espectador para lograr el trasvase de mis sensaciones".

Sobre lo aparentemente inacabado de algunos de sus cuadros, el autor explicó que "se trata de una característica de mi trabajo, pero no es que no termine esas obras, sino que yo solo represento lo que soy capaz de explicar y no hago después un relleno para que parezca terminado", detalló durante la presentación de esta muestra. "Me tomo todas las libertades que son posibles, pero siempre respetando los valores de los elementos con los que trabajo", añadió José María Mezquita.

"Se hace justicia"

Desde el Museo Etnográfico, su director, Pepe Calvo, agradeció el esfuerzo del pintor para llevar a buen puerto la exposición y apuntó que, con ella, "se ha hecho justicia al artista". Su colega en el Museo Provincial de Zamora, Rosario García, destacó el "entusiasmo y la proximidad con la que se ha trabajado en esta muestra, que arranca en el Museo Provincial con la explicación del proceso creativo", indicó.

Por su parte, la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, añadió que la exposición se completa con un audiovisual —que se puede ver también en el Provincial— donde se habla "de ese proceso creativo, desvelando así la manera en que revela la realidad y cómo gesta la obra. Es, en definitiva, un trabajo tanto artístico como poético", aseguró. También se ha elaborado una publicación monográfica, a cargo de Juan Manuel Bonet y Luis Ramos.

La muestra sobre la obra de Mezquita se podrá disfrutar en los dos museos zamoranos hasta el 18 de junio.