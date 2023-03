La soledad en Zamora: 4.800 personas viven sin compañía ni apoyo social en su municipio

Un 3% de los habitantes de Zamora vive solo y sin apoyo social al que aferrarse dentro de su municipio. Es decir, "sin un respaldo directo ofrecido por otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria" en su entorno geográfico más cercano. En total, esa realidad afecta a 4.800 vecinos de la provincia, según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística tras la elaboración del censo de este decenio. Esa misma fuente revela que, en estos momentos, hay 21.300 hombres y mujeres que residen sin compañía en su domicilio dentro de la provincia. Es decir, casi el 13% de la población vive sola en casa.

La cuestión del apoyo social resulta relevante particularmente en los casos de personas que padecen la llamada "soledad no deseada" y que están sin compañía en el hogar básicamente porque no queda otra. Para este grupo, contar con un asidero cercano implica un alivio del que carecen los 4.800 vecinos citados, aunque no todos sufren esta circunstancia de una forma homogénea.

Cercanía o distancia

Aparte de las 16.485 personas que, aunque vivan solas, cuentan con el apoyo social en su propio municipio, también hay otras 3.212 que tienen esa mano amiga a tiro de piedra, dentro de la propia provincia. Esa cercanía permite un contacto estrecho y más o menos frecuente que sirve para paliar la sensación de soledad.

En un escenario peor se sitúan aquellas personas que carecen de un apoyo social de cercanía. En concreto, en Zamora, 1.506 hombres y mujeres se manejan en ese escenario. Son los 574 que reciben atención por parte de amigos o parientes que viven en otra provincia de Castilla y León y los 932 que tienen a su contacto principal en regiones diferentes.

En cuanto a las edades, cabe destacar que un 40% de las personas que viven solas en la provincia tiene más de 70 años, lo cual incide en las necesidades que este grupo puede requerir a nivel práctico y afectivo. Aquí se engloban 8.431 hombres y mujeres que suelen hallar el nexo principal en los vínculos de vecindad o de familiaridad, según el INE.

Al contrario de lo que podría parecer, los hijos no son mayoría dentro de las personas que sirven como apoyo de quienes residen en soledad. Por delante aparecen los amigos y vecinos junto a parientes de distinto grado que atienden a quienes no comparten su domicilio con otros seres queridos.

Los datos de la Fundación ONCE

Más allá de los datos, la Fundación ONCE publicó recientemente un observatorio sobre la soledad no deseada en el que advirtió de que este "es un problema silencioso que afecta cada vez a más personas en España, en Europa y en el mundo". "Supone una fuente de sufrimiento para las personas y limita su derecho de participación en la sociedad; tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar y en consecuencia conlleva costes sociales y económicos", según el informe.

Esa misma publicación alude a la importancia de diferenciar entre la soledad y el aislamiento social, que es "la falta sustancial de contactos sociales y puede medirse de manera objetiva". La soledad no deseada es un sentimiento subjetivo, de no tener la cantidad o calidad deseada de relaciones sociales, por lo que se puede definir como "la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea".

Esta circunstancia puede repercutir de forma negativa en el estado anímico, la satisfacción de las necesidades vitales, en la relación con el entorno, en el acceso a los bienes y servicios, en la seguridad y en su calidad de vida en general, y constituye un factor de riesgo para la salud mental, para la depresión y para otras patologías. La despoblación también eleva el riesgo de agravar estas dinámicas.