"La investigación del robo del "Calixtino" puso patas arriba el hermético mundo de la Catedral y sus finanzas"

Vivió el mejor de los bautismos de fuego: la investigación del robo del Códice Calixtino del siglo XII, una de las joyas de la Catedral de Santiago de Compostela y del peregrinaje, de cuyo juicio se cumplen ahora diez años. Se coronó con el caso en la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de la Policía Judicial: no solo logró el reconocimiento a su labor de investigación de su jefa, sino la Medalla Blanca que le valió el billete de vuelta a su tierra natal, a Zamora. Rebeca Lorenzo González pudo elegir destino tras trabajar duro para resolver una trama que pareció complicada al inicio, enredada por el secretismo que rodea las cosas de la curia romana. Sin embargo, guardaba detrás una causa mucho más prosaica, y uno de los "pecados" menos divinos: la venganza. El antiguo electricista de la seo, Manuel Fernández Castiñeiras, se llevó a su casa el Códice "por inquina" hacia el deán, José María Díaz, que rompió su amistad al consentir una indemnización por despido que el empleado consideró muy por debajo de su dedicación de años al mantenimiento del templo. La perseverancia de la zamorana, del equipo desplazado desde Madrid a Galicia, permitió atar cabos y recuperar el Calixtino, detener al operario de aspecto apocado y vida austera que escondía a todo un "virtuoso" y "avispado" ladrón. Atesoró propiedades inmobiliarias, valiosos objetos del templo y, que se sepa, 2,9 millones "limpiados" de donativos de peregrinos y ciudadanos.

–¿Qué fue lo que más le sorprendió de la investigación que resolvió el robo del Códice Calixtino?

–Todo era muy peculiar, las personalidades de los sospechosos que tuvimos que investigar eran muy complejas. El organista era un musicólogo medievalista, exquisito, culto, le gustaba su puesto de trabajo, pero después descubrimos que era una persona atormentada, obsesiva, que pensaba que le seguíamos continuamente, le oíamos en las escuchas decirlo. El deán, el círculo de los canónigos del Cabildo catedralicio, eran todos muy herméticos.

–Está describiendo un ambiente que remite a “El nombre de la Rosa”, de Umberto Eco, a pesar de la distancia histórica...

–A mí me lo pareció, se lo comenté a mi jefa, incluso. Al final, la Iglesia está acostumbrada a seguir su ley interna y sus trapos sucios se lavaban allí. En el momento en el que ha entrado un agente externo empieza el revuelo porque, no solo era la Policía Nacional, sino las noticias en las que se hablaba de “guerra de sotanas”, “intimidades de los canónigos y del deán”…, eso puso su mundo patas arriba.

–¿Cerraría aún más el acceso de los policías a la información y a los testigos del caso?

–Había un hermetismo brutal, nos veían como intrusos, comenzamos a investigar todo, incluido el círculo de todas las personas que tenían relación con el Cabildo y la actividad de la seo, a más de 200 personas. Y cuando los religiosos notaban que tocábamos al amigo o al compañero de piso, pues no les gustaba.

–¿Esa actitud obedecía a una intimidad con aspectos a ocultar o a que están acostumbrados a ser la élite de la Iglesia?

–Claro, y era la Catedral de Santiago de Compostela, manchar ese nombre con la importancia que tiene en España… De hecho, el deán fue destituido de archivero en el momento en que se robó el Códice Calixtino, luego ya como deán; después se fue a Mondoñedo.

–¿Este caso supuso la caída de todos los cargos del Cabildo aunque no estuvieran implicados en el robo?

–Sí, y para que la Catedral tuviese una gestión administrativa. Estamos hablando de personas que tendrían entre 75 y 90 años que estaban gestionando cantidades ingentes de dinero: lo que se lograba del cepillo de la seo, de muchas donaciones, de volar el botafumeiro, que cuesta 400 euros; y en año Xacobeo, eso puede ser, puff. De hecho, contrataron a una empresa externa de gestión y se ha notado.

–¿La investigación policial sirvió para poner orden en un mundo en el que no imperaba ningún criterio administrativo ni organizativo económico?

–Sí, para que el dinero que la gente dona pensando que irá a las arcas de la Catedral no sea robado, que sea bien gestionado y termine donde tiene que terminar.

–¿Sospecharon, a raíz de esas amplias diligencias, que mucho de ese dinero se lo llevaba otra gente y no solo el electricista condenado en 2011, Manuel?

–Pensábamos que, debido a las cantidades de dinero y las propiedades que tenían algunos investigados, podía haber más gente que robara. Pero es verdad que, en el dispositivo que analizamos, las grabaciones de las cámaras que había instaladas solo vimos entradas de Manolo en la zona de la administración donde se ubicaba la caja fuerte. Pensábamos que íbamos a ver a más gente, pero no. El dinero se recogía e iba a esa caja fuerte hasta que venía la empresa de seguridad a recogerlo.

–¿El exelectricista de la Catedral de Santiago sabía la clave de la Caja Fuerte también?

–Era de llave e hizo copias de las de todas las estancias.

–¿Durante cuánto tiempo estuvo haciendo duplicados?

–No lo llegamos a saber, sí que nos contaron desde el principio que él allá donde iba a hacer un arreglo extrae la llave del habitáculo y realiza una copia, si tiene que ir al Instituto Teológico, por ejemplo; del archivo, de la administración, de todas las estancias tiene una.

–¿Manuel era una persona inteligente, entonces, hasta que sufre el ictus?

–Sí y no, porque no es muy inteligente robar el Códice Calixtino. A lo mejor no fue consciente de la repercusión que iba a tener ese acto, le pudo la inquina hacia el deán. Ahora ni habla ni nada, tras el ictus que sufrió después.

–Sorprende, sobre todo, ese robar por robar, para atesorar dinero y objetos de valor que nunca vendió. ¿Nunca les dijo por qué se comportaba así?

–Declaró en Comisaría ante el jefe de Brigada y la jefa de Grupo y contó que lo había hecho porque el deán no le ayudó a conseguir más dinero como indemnización al ser despedido como le había prometido cuando era canónigo archivero. Pero también mintió y declaró que todo era mentira ante el juez José Antonio Vázquez Taín que dirigió la investigación y nos ayudó muchísimo, se implicó muchísimo, para resolver el caso. Manolo dijo que se sintió presionado, que no había hecho nada.

–¿Y del dinero que aparece, que localizan ustedes, qué explicación da?

–Él sí dice en Comisaría que entró a robar, pero no da explicación de por qué acumula ese dinero en su propia casa, nosotros encontramos 1,9 millones de euros que consignamos en la cuenta del Juzgado y va después al Cabildo, una vez condenado por el juez. Sí que se compró inmuebles.

–¿Cómo llega una policía nacional novata a la Brigada de Patrimonio Histórico?

–Soy historiadora del arte y me gusta muchísimo la investigación, así que se conjugaron las dos pasiones en la Brigada de Patrimonio Histórico, donde estuve siete años. Me presenté a las oposiciones a la Policía Nacional como salida profesional y mi primer destino fue con 24 años, en 2004, estuve en Tenerife, en Castellón y después en Madrid. Allí me presenté al jefe de la Brigada para entrar en el equipo y me cogieron en el 2007 y ascendí allí a oficial, entra el robo del Códice y por mi trabajo me dan una felicitación y una Medalla Blanca al Mérito Policial que me permite llegar al máximo de puntuación de recompensas y poder venirme a Zamora.

–¿Entró en la Policía Nacional con la intención de investigar este tipo de delitos?

–Yo siempre he querido ser policía y criminología no existía cuando empecé a estudiar en la Universidad, era un módulo; del derecho, solo me gusta el penal y por eso hice Historia del Arte. Después cursé el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) y ahí empecé a pensar que si fuera poli me gustaría estar en esa brigada centrada en la investigación, que me apasiona, y centrada en obras de arte. La Brigada me ha dado la oportunidad de estar en lugares y ver obras que de otra forma nunca hubiera podido observar de cerca.

–¿Cómo qué obras de arte?

–Goyas, soroyas, tener una de estas obras debajo del brazo..., es impagable; entrar en la Catedral de Santiago y ver todos los recovecos de la iglesia es una maravilla.

–¿Es todo tan laveríntico como se desprende de su relato sobre la investigación, es un mundo oculto dentro de un templo tan espectacular?

–(Asiente) Es todo escaleras, distintas zonas, está guay.

–¿Hay algún caso potente más que haya investigado?

–Tuvimos uno en el que estaba implicado Lorenzo Sanz padre, el expresidente del Real Madrid, lo llegamos a detener en 2008. Hicimos una investigación por falsificación y contrabando de bienes culturales, de obras de arte, de cuadros del siglo XVI, XVII y XVIII, creo recordar que un Velázquez, creo recordar. También investigamos a Sanz por asociación ilícita. Este caso, que era complejo y mediático, se relacionó un poco con la mafia calabresa, con el caso de la Ndrangheta, que se inicia por el presunto contrabando de obras de arte sacadas de forma ilegal de España. En Madrid se detuvo al máximo responsable Domenico Paviglianiti.

–¿Cuál fue la implicación del presidente del Real Madrid?

–Creo que quería comprar un equipo de fútbol en Italia a través de la comercialización de obras de arte. La investigación fue larga y se relacionó con la que el departamento de investigación antimafia de Italia estaba realizando del núcleo Carabinieri de Patrimonio contra una facción de la Ndrangheta. Se emprendieron acciones policiales sobre la operación por la que los directivos del club solicitaron 27,5 millones de euros, propuesta a Lorenzo Sanz y un intermediario de obras de arte. Los investigadores tuvimos constancia de que uno de los pagos se realizó a través de una sociedad del expresidente del club de fútbol desde una cuenta a su nombre en una entidad bancaria de España. Otra parte quiso pagarla sacando obras de arte que tenía pero debido a su antigüedad está prohibido venderlo sin ofrecerlo antes a Patrimonio, como él pretendía.

–¿Alguna operación que recuerde con especial cariño?

–Pues la relacionada con la denuncia de reproducciones de obras en bronce seriadas del escultor José Carrilero Gil, que es de Madrid, ya mayor entonces, que había estudiado en la Escuela de San Fernando con artistas zamoranos como Antonio Pedrero, y tiene la obra en homenaje a la agricultura en la plaza de Alemania de Zamora, al final de la calle de San Torcuato, "Agricultor, agricultura y progreso". Me hizo especial ilusión por el apego que el artista tenía con Zamora, con artistas de aquí. Estuve en su casa, era ya un hombre mayor, con gran experiencia, me gustó mucho conocerle.

–¿No habrá más relacionadas con Zamora?

–Sí, cuando apareció un misal en la reforma de los sótanos de la Audiencia Nacional y apareció un misal, los expertos vieron, por las últimas anotaciones, la última referencia que aparecía era de la Catedral de Zamora. Nos lo entregaron a la Brigada y lo trajimos mi jefa y yo a Zamora. Devolverlo a casa, al Obispado, fue para mí muy emotivo. Fue en el 2012.

–¿Alguna que el pusiera la adrenalina a tope?

–Como la del Códice, ninguna. Es que ha sido como el colofón para irme de la Brigada y volver a Zamora. Fue estar en el momento y en el lugar adecuado, tocamos todos los palos de la investigación, todas las técnicas que te puedas imaginar, desde intervenciones de teléfonos y escuchas, a posicionamiento de antenas, sonorización, seguimiento, vigilancias, instalación de cámaras, todos los aspectos.