El portavoz de los vecinos de La Vaguada, Manuel Miguel de Mena, llamó "mentiroso" al alcalde, Francisco Guarido por decir que "estamos pidiendo una zona deportiva o que se extiendan las zonas verdes" y tampoco es cierto que "hayamos aceptado ningún acuerdo en primera instancia" o que "nos mueva ningún partido o interés político".

En un comunicado leído en la zona de los bloques del antiguo campo de fútbol coincidiendo con la tercera jornada de protesta, el portavoz vecinal explica que la reunión del día 22 con el alcalde y varios concejales fue para que el Ayuntamiento les explicara el proyecto y explicarle los reparos vecinales que consideran el parking en esa zona más perjudicial que beneficioso por el aumento del tráfico en unas calles ya de por si saturadas, el aumento de emisiones contaninantes porque están previstos otros dos parkings más en la zona y el aumento de la inseguridad vial tanto para niños y jóvenes de los centros educativos de Zamora, además de las personas mayores que pasean por allí.

Los vecinos explican que fue el alcalde el que les ofreció "arreglar los parques infantiles, que reconoció que estaban en mal estado y uno de ellos es el último de tierra que hay en Zamora". También ofreció levantar "parte de la zona ajardinada para cementarla y colocar una canasta de baloncesto, que sustituiría las tres cestas retiradas".

El portavoz vecinal respecto al primer punto considera que tener los parques en condiciones no es ningún objeto de negociación a cambio del parking, sino una obligación municipal. Con respecto al segundo punto, el propio alcalde reconoció después en la prensa que cementar una zona verde es ilegal: "Por qué nos lo ofreció entonces?".

Los vecinos reconocen que hacer un aparcamiento en la zona es legal porque urbanísticamente es un vial, si bien éticamente no se sostiene que se elimine una zona de ocio para meter coches en un barrio que no lo necesita

"No hemos hecho actos vandálicos, esto no es Gamonal"

Los vecinos de La Vaguada continúan con sus movilizaciones en contra de los aparcamientos y para este sábado a mediodía tienen prevista una manifestación frente al instituto en la que no descartan realizar algún corte de tráfico. Este viernes la protesta se dirigió también a la calle Villalpando, donde cortaron el tráfico y recorrieron un tramo de ese vial, con el fin de rodear los bloques afectados por el polémico aparcamiento.

El jueves por la tarde estaba previsto intentar paralizar las obras, pero nadie estaba trabajando entonces, ni tampoco en la jornada de ayer, por lo que los manifestantes no pudieron llevar a cabo esta acción. Los opositores al párking son partidarios de recrudecer las medidas de presión, pero descartan en absoluto los actos agresivos o vandálicos.

"No somos Gamonal", decía gráficamente el portavoz de los vecinos. Manuel Miguel, de hecho, explicó que considera un poco exagerado calificar, como hizo alcalde, de vandalismo el hecho de que se escribiera una pintada con el texto Guarido Escucha en la zona de obras o se escribiera unas palabras sobre el cemento aún húmedo. "De actos vandálicos sabemos bastante en esta zona porque son abundantes las pintadas en las paredes, las puertas reventadas, los vídeo porteros estropeados, espejos retrovisores arrancados o la rotura de cristales".

La convocatoria de este mediodía seguramente sea multitudinaria ya que podrá acudir más gente que en anteriores citas, que se celebraban en horario laboral.

Las sospechas de "politización" sobrevuelan sobre el conflicto, que se va enredando

"Las protestas de los vecinos de La Vaguada, ¿están politizadas? Espero que con esta imagen os quede claro. El destinatario del mensaje de la foto tiene este contacto guardado como "Deportes Diputación". Obviamente, yo sé quién ha sido y, como tiene un cargo público y cobra dinero público (concretamente 35.511,14 euros) espero que la persona responsable de contratarlo (a dedo) como personal de confianza por parte del Partido Popular en la Diputación, le exija las explicaciones pertinentes del motivo por el que utiliza contactos obtenidos por medio de la Diputación para azuzar a la sociedad zamorana, salvo que el Partido Popular le haya autorizado a hacerlo, cosa que me parecería doblemente grave". Es lo que escribió el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso.

Todo parece indicar, sin embargo, que la conclusión del concejal puede deberse a un malentendido, debido a que una persona que trabaja como personal de confianza en la Diputación es vecino afectado y reconoce que envió whastapp pidiendo apoyo a gente conocida. "Pero ni he utilizado medios de la Diputación, ni llevo específicamente Deportes o los clubes. Solamente estoy ayudando como vecino. Por supuesto he avisado a mis convecinos que trabajo para una institución y un partido, pero no estoy actuando en ningún caso en esa calidad, sino simplemente como un vecino más", indicó a este diario.

"El hecho de que una persona tenga mi teléfono como Deportes Diputación no significa que yo haya utilizado mi puesto en la institución, ya que el concejal sabe que no tengo nada que ver con los deportes". Habrá que ver si con el transcurso del conflicto las tensiones políticas crecen o se van moderando.