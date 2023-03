Zamora previene la arritmia más silenciosa

Una estrategia de prevención que ya está dando sus frutos. Así es el proyecto Pulso Vital, puesto en marcha por Recoletas, con el cardiólogo José Luis Santos Iglesias, quien participó ayer en las Jornadas Infosalud, de la Fundación Caja Rural para explicar esta iniciativa sanitaria con la conferencia "Pulso Vital. Estrategia de prevención del ictus".

Este programa nació "para dar soluciones que no están bien resueltas en la sociedad. Todos los días fallecen en España 330 personas por alguna enfermedad cardiovascular", apunta el especialista. Entre ellas, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de la población. "Se estima que, por encima de los 40 años, la tienen el 4,4% de las personas y, por encima de los 80, asciende hasta el 17,7%", calcula Santos.

Sin dar la cara

Lo peligroso de esta dolencia es que no suele "dar la cara". En este sentido, el experto señala que "los síntomas más frecuentes son palpitaciones, disnea, malestar e incluso síncope, pero en gran medida aparece de forma asintomática, el paciente no sabe que lo tiene y el primer síntoma puede ser un ictus", resume. Esto provoca que del millón de pacientes en España que puede haber con este problema, 90.000 de ellos no lo sepan.

Sin embargo, diagnosticarlo es tan sencillo como hacerse un electrocardiograma. Y de ahí surge el programa Pulso Vital, donde se ha logrado instalar aparatos en ayuntamientos de la provincia para que la gente pueda realizarse esta prueba de forma cómoda, sin solicitar una consulta médica. "Pensamos que había que facilitar el acceso a esta prueba, sobre todo a la Zamora abandonada, ahora que la gente piensa que no se preocupa de ella", recuerda el promotor de la idea. Este dispositivo no solo determinará que el usuario tenga o no fibrilación auricular sino que también, en caso de resultado positivo, se le ofrece una cita gratuita con el doctor Santos en Recoletas para comenzar el tratamiento.

Tratamiento sencillo

Un tratamiento que, por otra parte, es extremadamente sencillo: tan solo habría que tomar una pastilla anticoagulante. "Así se reduce el riesgo de tener un ictus por no haberse detectado a tiempo", sentencia.

Se recomienda la realización de esta prueba a personas con patologías previas como hipertensión, diabetes o algún infarto previo. "Si estás sano, las guías médicas recomiendan hacérsela a partir de los 65 años", apunta el médico.

Tras varios meses en marcha, Pulso Vital ha resultado ser todo un éxito. "Todo el mundo lo ha recibido con bastante expectación e interés", agradece el cardiólogo, quien subraya que "probablemente, el único sitio del mundo donde se ha hecho un estudio de estas características sea Zamora".

Con casi 14.000 registros, ya se han localizado casos de fibrilaciones auriculares "de una manera sencilla, evitando así el peligro de sufrir un ictus". Aun así, José Luis Santos advierte de que en Zamora habrá alrededor de 400 personas que tienen este problema de salud y todavía no lo saben, "pero que se pueden beneficiar claramente del programa Pulso Vital", invita para finalizar.