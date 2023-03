La procuradora regional socialista Inmaculada García Rioja ha denunciado públicamente el rechazo de PP y Vox a su propuesta de Pacto por la Sanidad en Castilla y León, guante que recogieron los socialistas de una idea del consejero Alejandro Vázquez pero que ha encontrado eco en todos los grupos de las Cortes autonómicas menos los que sustentan al Gobierno.

García Rioja presentó un programa con 30 medidas que debía servir "no como una imposición, sino como una base para la negociación", muy necesaria, ya que de no tomar medidas "la sanidad de Castilla y León se muere".

Algunos de estos puntos, curiosamente "ya estaban acordados y aprobados en un pleno de las Cortes en junio de 2020, en el Pacto para la Reconstrucción. Entonces votaron que si y ahora que no".

Una propuesta es la creación de un fondo de 250 millones para el Plan de Recuperación de la Atención Primaria, contratar profesionales de Salud Púbica y Epidemiología o financiar los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca con un millón de euros, muy lejos de los cien mil euros destinados por la Junta.

El PSOE pide un incremento del 15% en las plazas en las facultades de Medicina de Salamanca y Valladolid, porque de hecho los puestos del MIR superan ya a los que salen de la carrera.

Respecto a la sanidad rural, García Rioja reclamó la "apertura de las consultas presenciales, aumentar los facultativos, los pediatras fundamentalmente en las zonas más alejadas de las capitales, además del cumplimiento de la normativa referida a las plazas de difícil cobertura".

El Gobierno central puso 400 millones de euros para reforzar la sanidad "pero no sabemos dónde hay ido ni dónde están". Y es que dijo, hay falta de inversiones en las infraestructuras como el centro de salud de Villalpando, pendiente desde hace una década, la renovación del Hospital de Benavente "que no tiene pinta de resolverse". Para Villalpando hay 18.000 euros, para el centro de salud de Alcañices "cuyo estado es deplorable", 14.000 euros y para Benavente Sur 19.000 euros. "No tenemos ni un euro para el centro de salud de Toro".

UVis móviles para Fermoselle y Alcañices

"Vamos a insistir en las UVIS móviles de Fermoselle y Alcañices. Estamos contentos se ha aprobado el soporte vital básico de Carmarzana de Tera, muchas veces solicitado pero queda mucho por hacer por que Fermoselle y Alcañices necesitan no una unidad de soporte sino una UVI móvil.

La socialista reclama un plan de choque con las listas de espera, porque con la espera para consulta, luego para pruebas y finalmente para una operación una persona puede tardar dos años en resolver un problema de salud. "Nos han votado en contra de este plan seguramente porque hemos puesto la condición de que no hay que externalizar las intervenciones quirúrgicas, sino hacerlas gestionando bien los medios propios".

García Rioja pidió la elaboración de una segunda estrategia en Salud Mental y Psiquiatría: "Estamos viviendo un aumento espectacular de los suicidios, sobre todo el adolescentes, lo que hace preciso aumentar las plantillas de psicólogos y Psiquiatría Infanto Juvenil y acercar estos servicios al medio rural".