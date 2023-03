Violencia de Género en Zamora | El fiscal pide 21 meses por lesionar a su pareja y descarta que la encerrara

El único punto en el que coinciden fue en que se inició una disputa en el domicilio que compartían tras ser pareja durante casi once años. A partir de ahí, las versiones divergen hasta tal punto que el hombre fue juzgado ayer en la Audiencia de Zamora por dos delitos de violencia de género.

El primero de esos episodios se desataría la tarde del 13 de marzo de 2020, cuando la presunta víctima afirma que el procesado, de iniciales C.M.A., la empujó contra un armario y la agarró con fuerza por los brazos, lo que le causó hematomas.

El imputado negó en todo momento ese comportamiento, no sin describir a una mujer "con un poquito de carácter" que ese día estaba alterada y se negó a comprobar si tenía un bulto, "soy hipocondríaco y me dijo que la dejara en paz", todo ellos minutos antes de romper la relación. El relato del hombre elude incidente alguno e, incluso, asegura que se dirigió a ella para dedirle que llamara a su padre si quería irse de casa.

En la casa del exsuegro

El segundo delito de maltrato habría ocurrido un mes después, cuando ya se habían separado y el imputado, la sorprendió en casa de su padre e intentó entrar cuando llamó al timbre del piso y ella abrió la puerta sin saber que era él quien estaba detrás, según la presunta víctima, "con la excusa de que me traía una tablet, que estaba rota", concretó en su declaración.

La mujer sostiene que antes de que pudiera cerrar la puerta, su excompañero sentimental la cogió de los dedos y le causó una lesión en uno de ellos que le mantuvo siete días sin poder moverlo. Una versión a la que el fiscal de Violencia de Género da credibilidad porque ofrece los mismos detalles a lo largo de toda la instrucción, sin incurrir en contradicción, por lo que exige una condena a 21 meses de prisión para el procesado. La agresión se quedó ahí porque la presunta víctima pudo cerrar e impedir que su expareja pasara el umbral, aseguró ante las magistradas.

Presunta retención

El acusado negó estos hechos, así como que el 13 de marzo le quitara la lleve del piso y el teléfono móvil "para esconderlos". La mujer apuntó que "no me dejaba salir de casa, cerró la puerta por dentro y se quedó" con ella, hechos que la Fiscalía no considera probados y por los que la acusación particular pide una condena a 5 años de cárcel por detención, y 2 por violencia de género. Protegida por un biombo para evitar el contacto visual con el imputado, detalló que logró encontrar el móvil porque "sonó" y llamó a su padre para pedir ayuda, quien se personó en el domicilio y se la llevó a la vivienda familiar.

El acusado, para quien su abogado pidió la absolución, manifestó que quería mucho a su pareja y que, por ello, nunca la haría daño. Incidió en que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, con medicación, desde que su hijo murió hace siete años en accidente de moto y que, en ocasiones, no ha tomado las dosis recomendadas por el psiquiatra.