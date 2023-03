Un hombre, acusado de retener a su expareja, se enfrenta a un año y siete meses de cárcel imputado por dos delitos de violencia de género, que exige la Fiscalía de Zamora al descartar que el hombre detuviera a la mujer, como sostiene la acusación particular, que pide 5 años de cárcel para el imputado de iniciales C.M.A. por ese delito, además de dos más por lesiones y maltrato ocurridos el 13 de marzo de 2022 en el domicilio que ambos compartían.

Ese día la denunciante comunicó al acusado su intención de romper la relación sentimental tras once años juntos, a lo que el hombre reaccionó propinando un empujón a la mujer que la llevó a golpearse contra un mueble del salón, según describe la Fiscalía. La mujer tuvo lesiones consistentes en moratones por la fuerza empleada por el imputado, del que se separó finalmente.

La acusación particular sostiene que ese día el procesado dejó encerrada en la casa a la denunciante, a la que logró quitarle las llaves de la vivienda y el teléfono móvil, por lo que no pudo abandonar la estancia ese día, hechos que la Fiscalía no considera probado, al igual que el abogado de C.M.A., que pide la absolución de su cliente.

Sin embargo, al cabo de poco más de un mes, el 4 de mayo de 2022, el procesado se presentó en el domicilio de su excompañera sentimental, hacia las seis de la tarde, "con la excusa de entregarle una tablet" que llevaba en una bolsa y, cuando la mujer apenas abrió la puerta para pode coger el envoltorio, el imputado le "agarró fuertemente los dedos de la mano derecha", indica el Ministerio Fiscal, y le causó una contusión en un dedo que tardó una semana en curar. La mujer logró, no obstante, que el hombre no entrara en la vivienda.

La Fiscalía solicita a la Audiencia de Zamora, que juzga el caso, que imponga al acusado, al margen de los 21 meses de prisión, 30 meses de alejamiento de la mujer, a la que no podrá acercarse a menos de 300 metros; asimismo, pide que no pueda tener ni portar armas durante ese mismo periodo de tiempo.