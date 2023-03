Los 600 euros de la beca para sus estudios volaron en segundos de su cuenta de ahorros. La zamorana de 19 años no dudó en facilitar los datos bancarios a quien se identificó como empleado de la entidad en la que tiene su dinero, dato que lo que le dio confianza.

Al otro lado del teléfono, el hombre explicó a la estudiante que la única forma para evitar que un hombre cargara una compra de 600 euros a su cuenta era facilitarle una determinada coordenada para bloquear la operación a través de Internet.

El dinero se esfumó en décimas de segundo y la joven no tardó en darse cuenta de que acababa de caer en manos de un estafador. "Mi hija está con un ataque de ansiedad", explica la madre compungida tras acudir a la Comisaría de Zamora a interponer una denuncia.

El disgusto y el nerviosismo de madre e hija han aumentado ante la reacción del banco, "nos han dicho que ha sido culpa de mi hija, que no pueden hacer nada", no les devolverán ese dinero porque fue la joven la que facilitó los datos bancarios. La mujer no comprende que un extraño pueda contactar con su hija y sepa con qué entidad financiera mueve su dinero. La conclusión es que el banco tampoco tiene medidas de seguridad suficientes para impedir estos atropellos a sus clientes.

La información de la Policía Nacional tampoco les ha ayudado a tranquilizarse, ya que les han explicado que existe verdadera dificultad para rastrear el dinero y hallar a los estafadores, "que suelen ser de otros países".

La madre de la víctima describe que el suceso ha provocado en su hija "una crisis emocional muy fuerte" porque esperaban que la entidad financiera comprendiera que "si te llama alguien de tu banco para decirte salgo así, tú confías. Te piden que hagas las operaciones online, te meten la banca electrónica y después si te pasa algo así no se hacen cargo", declara visiblemente enfadada.

La mujer, que removerá cielo y tierra para intentar recuperar los 600 euros, quiere, al menos, "que todo el mundo sepa que te pueden quitar el dinero" de la cuenta de ahorros.