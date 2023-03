La poeta Maribel Andrés Llamero reivindica la parte no mercantilista de la vida en su último poemario «Los inútiles».

«La mayor parte de las cosas que me gustan y que me importan parecen inútiles, aunque necesarias, y quería un poco jugar con eso. Quería llenar un libro de arte de pintura, de sentimientos, de baile, el cuerpo, de deseo... de aquello que no se compra no se vende o, por lo menos, no del todo» asegura la autora nacida en Salamanca, pero vinculada familiarmente con la provincia de Zamora.

«Los inútiles» lo constituyen un total de 37 poemas, muchos de los cuales «estaban sueltos y aislados incluso algunos estaban publicados en alguna antología y cuando decidimos hacer este libro, pensé que tenían un elemento que los dotaba de cierta unidad temática», atestigua la escritora que reconoce que los textos publicados con anterioridad «los he cambiado». «He modificado todo lo que quería, pues yo soy dura conmigo misma incluso casi obsesiva», confiesa entre risas.

El poemario está dividido en tres partes. La primera dedicada más las artes, a la pintura, escultura, mientras que un segundo apartado centra su atención en el cuerpo, los sentidos, el amor o la nostalgia del pasado. En el tercer ámbito la poeta , que con «Autobús a Fermoselle» ganó el XXXIV premio de Poesía Hiperión, agrupa poemas que suponen «un canto hacia adelante, un deseo de plantear el día a día de otra manera y celebrar que las cosas inútiles son las que más nos mueven y las que nos hacen realmente vivir», explica esta mujer que atestigua que «resulta maravilloso descubrir facetas de la vida a través de la poesía y luego ponerlas por escrito para quien quiera leerlas».

«Los inútiles» ve la luz en un nuevo proyecto editorial. Este poemario representa el primer libro de Isla Elefante, un sello especializado en poesía contemporánea que ha puesto en marcha el también poeta Ben Clark quien ha apostado por publicar a voces menores de 40 años. «Con unos volúmenes de mucha calidad, con la portada y un papel muy cuidados», describe la escritora.

Maribel Andrés Llamero es doctoral en Filología Hispánica y licenciada también en Filología Portuguesa y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, trabaja como profesora asociada de literatura brasileña en la Universidad de Salamanca al mismo tiempo que imparte clases de lengua y cultura españolas a extranjeros.