El colegio Sagrado Corazón de Jesús ha iniciado su periodo de admisión, que permanecerá abierto hasta el 10 de abril, para que las familias puedan inscribir a sus hijos de cara al curso 2023-2024.

El centro, con 87 años de experiencia en la educación, cuenta con respaldo institucional a nivel nacional, con 22 colegios repartidos por la geografía española, cuatro de ellos en Zamora.

Ubicado en la avenida Príncipe de Asturias, cubre todas las etapas educativas del alumnado, desde la etapa infantil, con aulas gratuitas para los pequeños de dos años, hasta los 18 años con bachillerato.

Atención a la diversidad y orientación académica

Con una filosofía centrada en la educación en valores, y especial atención a la diversidad, el centro pone a disposición de los estudiantes grupos de crecimiento personal, “Amor de Dios” fuera del horario escolar. Así como planes de orientación académica en todos los niveles y de acogida para todas las etapas.

Con una notable implicación y sensibilización en los temas sociales, participan en campañas como el Día de la Mujer, el Día de la Paz o sobre el cuidado del medioambiente. Además, cuentan con un plan de Acción Tutorial para apoyar y colaborar con las familias y otras instituciones locales, como Cruz Roja, Cáritas o el Ayuntamiento.

Acompañamiento en todas las etapas escolares

Siempre con un trato cercano y familiar, la oferta curricular se basa en la innovación, el uso de metodologías activas y el bilingüismo, para dotar al alumnado de todas las herramientas con las que superar cada nivel académico.

Para ello, cuentan con una formación permanente del profesorado, que permite poner en marcha un programa de integración sensorial neurológico motórico en la etapa infantil; el Proyecto One to One, una metodología centrada en el uso responsable y crítico de las nuevas tecnologías para el periodo de primaria y secundaria; y diferentes métodos de orientación académica y profesional, mentoring y seminarios para acompañar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su futuro.

Las familias pueden solicitar información a través del teléfono 980 522 158; por correo electrónico en secretaria@corazondejesuszamora.com; y de forma presencial en el propio centro.