La falta de puntualidad de los trenes de Zamora a Madrid indigna a los usuarios

Son retrasos en general pequeños, de entre cinco y quince minutos, que a veces son algo mayores, aunque no suelen pasar de la media hora. Pero son muy frecuentes, se quejan los usuarios del tren entre Zamora y Madrid, hartos de esta falta de puntualidad que, al ser tan repetida, les importuna sobremanera en su actividad diaria. Y es que llegar un día tarde al trabajo, pase, pero hacerlo un día sí y otro también puede tener unas consecuencias más importantes, indican personas con las que ha podido contactar este diario.

A la espera de las explicaciones que pueda dar Renfe, la operadora ferroviaria, las causas de estos retrasos pueden estar, según fuentes ferroviarias consultadas por este diario, en la situación de obras que se está dando tanto en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor como en la zona de Taboadela, próxima a Orense, donde se llevan a cabo trabajos para la vía definitiva.

Estación de Chamartín

En el caso de la estación madrileña donde confluyen los trenes que llegan de Zamora y Galicia con los de Valladolid, Valencia y otros puntos del país. ADIF pretende potenciar esta estación para que en un futuro sea la principal del AVE en la capital de España, pero de momento los trabajos están dejando con menos vías su capacidad. Esto hace que los trenes no puedan quedarse esperando en los andenes y sean apartados a otras zonas, lo que provoca problemas de puntualidad a la hora de coger o dejar viajeros. Hace unas fechas la Plataforma de Usuarios del AVE denunciaba que un tren procedente de Valladolid bajó a los viajeros en un andén sin comunicación directa con la terminal, por lo que los pasajeros tuvieron que atravesar andando la playa de vías.

Los trenes apartados en la zona de talleres a veces encuentran dificultades para encontrar una vía donde realizar el embarque.

Además, señalaron las mismas fuentes hay unos kilómetros a la salida de Madrid con el sistema de seguridad más antiguo, el Asfa, lo que impide a los trenes alcanzar velocidades elevadas y puede ser la causa, también, de que se puedan sumar minutos de retraso. Es cierto también que parte de estas demoras se pueden recuperar durante el trayecto. No parece tener influencia en estos retrasos, en cambio, el hecho de que entre Coreses y Olmedo la vía del AVE sea única y por tanto en este trazado no sea posible el cruce de dos convoyes.

Trenes completos

Por otra parte la cercanía de la Semana Santa está provocando que en fechas claves haya ya muchos trenes completos, o los billetes que se puedan encontrar sean los de horas intempestivas o a precios muy altos.

Entre Zamora y Madrid, por ejemplo este lunes los trenes van llenos, el martes hay 9 trenes completos y prácticamente hasta final de mes todos los días hay horarios donde no quedan plazas. Ir a Madrid el 8, 9 y 10 de abril es, también, imposible en tren por falta de plazas y el día 11 hay seis convoyes completos.

El viaje entre Madrid y Zamora tiene también varios trenes completos el martes y miércoles y la mitad de los del viernes 24 y domingo 26. El miércoles 29 no hay plazas en ningún tren a partir de la una de la tarde ni el viernes desde las 11.20 horas. El sábado 1 y el jueves 6 de abril están ya todos los trenes completos y se han acabado los billetes en muchos trayectos de los días , 2, 3, 4 y 5 de abril. La Semana Santa tiene la culpa.

Los asientos gallegos, con prioridad frente a los zamoranos

Si usted intenta sacar un billete de tren para llegar a primera hora a Madrid el 27 de marzo le saldrá que no puede porque en convoy está completo. Sin embargo, si saca un billete para ese mismo tren pero una parada antes, en Orense, le saldrán tres posibilidades tarifa, básica, elige y premium. Es decir, el tren tiene asientos libres desde que sale de Orense, pero no deja montarse a nadie en Zamora, porque son prioritarios los asientos reservados para los gallegos.

Uno de los usuarios habituales del tren a Madrid alertaba de esta circunstancia. Animado por las nuevas posibilidades abiertas por el AVE, se vino en junio a vivir a Zamora en la creencia de que podría mantener su actividad laboral, que se exige viajar algunos días por semana a Madrid. Hasta el momento no había tenido demasiados problemas utilizando los abonos y organizando con un par de semanas de anticipación los trayectos que necesitaba a o desde la capital de España.

En estas estaba la semana pasada cuando se encontró con la sorpresa de que el tren de Zamora estaba completo durante esa semana. Pero desde Orense sí hay plazas y, es más, si se saca desde la capital gallega y se opta por elegir asiento se descubre que son varios los asientos libres por cada coche. Y ese tren sólo para en Orense, Zamora y Madrid, con lo que no se explica tanta reserva para Galicia dejando a dos velas a Zamora. No es la primera vez que se denuncia la escasez de plazas para la provincia, pero el asunto, por lo que se ve, es recurrente y no está resuelto.