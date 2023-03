La Cámara de Comercio augura que Zamora saldrá de nuevo malparada del reparto de fondos europeos

No solo no llegan nuevas ayudas destinadas a paliar la delicada situación demográfica y económica de la provincia, sino que las que tendrían que venir lo hacen en menor medida de lo que deberían. Así lo aseguran desde la Cámara de Comercio de Zamora en referencia a los planes plurianuales de la Unión Europea. Zamora se ve de nuevo encuadrada en la media de la comunidad cuando sus datos económicos son claramente peores, lo que dificulta la llegada de subvenciones al maquillar al alza, artificialmente dicen los empresarios, la realidad económica. Lo contrario de lo que pasa en otras regiones, como por ejemplo Andalucía. Ciudades y provincias mucho más ricas que Zamora, como Sevilla, ven como sus datos económicos se engloban en el conjunto de Andalucía, lo que les beneficia.

Los datos del Consejo Económico y Social no dejan lugar a dudas y refrendan la realidad que denuncian desde el empresariado zamorano. «Zamora no está igual que Valladolid y la intensidad de las ayudas que llegan a una y otra provincia no puede medirse con los mismos estándares», aseguran desde la institución cameral. Los últimos datos indican que España converge a un 91% con la media de la Unión Europea. Castilla y León está peor, pues se queda en un ochenta y cinco por ciento de la media comunitaria. Y dentro de Castilla y León hay provincias que se encuentran por debajo de ese umbral. Se trata de Segovia (78% de convergencia), León (76), Salamanca (74), Ávila (72) y Zamora (70). En el extremo opuesto, Burgos registra un 104, es decir, tiene más renta per capita que la media comunitaria. La diferencia con Zamora es de 34 puntos porcentuales pero la línea de ayudas para una y otra provincia es la misma.

Englobar a las provincias del oeste junto con las del este perjudica también a Salamanca y a León, pero sobre todo a Zamora, que como es habitual en este tipo de estadísticas camina en el vagón de cola de la comunidad. Formaciones políticas como UPL han llevado esta situación, sin éxito, a las Cortes de Castilla y León, lamentando que las provincias del oeste no puedan acceder a mayores fondos europeos a los que, «con una comunidad de la Región Leonesa, sí tendrían derecho», un perjuicio sufrido que consideran «evidentemente, también está lastrando la capacidad de inversión en La Raya».

UPL insiste con este tema desde 2005, cuando pidió en las Cortes que la Región Leonesa fuese reconocida como NUTS-2 para poder percibir más fondos FEDER, propuesta que fue rechazada por PP y PSOE. «Un hecho que provocó que la Región Leonesa dejase de percibir 1.000 millones de euros en el periodo 2007-2013 y otro tanto en el periodo 2014-2020, a los que sí habría tenido derecho por el bajo nivel de renta de Zamora, Salamanca y León, pero que no percibieron dado que la media autonómica elevaba el nivel de renta por ser muy superior la renta per cápita de Castilla».