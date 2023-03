El grupo municipal del Partido Popular ha acusado al equipo de Gobierno de Izquierda Unida de “invertir solo el 15% del dinero recaudado a los zamoranos”. El portavoz de la formación Víctor López de la Parte, ha analizado la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Zamora de 2022 para “desmontar la lectura triunfalista” realizada por Francisco Guarido y Diego Bernardo. Un relato que, para el concejal popular, “no se ajusta a la realidad de los números” y que se traduce en “una mentira” que ha querido combatir con una serie de cifras en la mano.

Víctor López de la Parte ha afeado al equipo de Gobierno que “año tras año deje proyectos si ejecutar hasta el punto de invertir tan solo el 15% de lo que recauda” a los ciudadanos. “Para que nos entienda todo el mundo, estamos hablando de que, de cada cien euros que recauda el Ayuntamiento de Zamora, solo 15 revierten en servicios para los ciudadanos”, ha señalado. “Eso es bochornoso y tendría que hacernos preguntar dónde se queda el resto del dinero”, ha añadido el edil de la oposición.

El Partido Popular ha hecho un repaso de la inversión desde la entrada de Izquierda Unida en la Alcaldía, en el mes de junio de 2015. De acuerdo con las cifras aportadas por este grupo municipal, tan solo en el año 2019 se consiguió superar el 25% de inversión respecto a la recaudación anual. “Eso fue coincidiendo con las elecciones municipales, algo que seguramente ocurra también este año”, ha advertido el portavoz de los populares. “El ejemplo lo tenemos este año pasado: de 41 millones de recaudación, tan solo han conseguido ejecutar en inversiones 6,2 millones”, ha añadido.

El problema, a juicio de López de la Parte, es que Guarido “vive en una realidad paralela” que no se ajusta con la del resto de ciudadanos. “Mientras todo cierra porque los zamoranos no pueden hacer frente a la situación, el alcalde ha creado una especie de banca municipal cuyas cuentas se engrosan cada vez más”, ha señalado.

A juicio del Partido Popular, la liquidación presupuestaria realizada por el equipo de Gobierno son “cuentos y no cuentas”. El portavoz de la oposición ha insistido en que “Zamora no se merece un alcalde mentiroso compulsivo” y ha calificado de “urgente” la necesidad de introducir cambios en las políticas de inversión de la ciudad. “Necesitamos un alcalde que crea en Zamora y que crea que Zamora tiene oportunidades de futuro, no uno que se dedique a echar siempre las culpas a los demás y a poner bolardos”, ha concluido.