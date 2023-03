Una pequeña ayuda vital en un colegio zamorano

"Para ver si respira, levanto su barbilla. Para ver si respira, acerco mi mejilla. Para sentir, para sentir, si echa aire su nariz". Una canción infantil es la base del primer aprendizaje de los niños en primeros auxilios. Al ritmo de la tradicional melodía popular "Había una vez un barquito chiquitito", los más pequeños cantan "Había una vez, una persona dormida. Había una vez, una persona dormida. Que no podía, que no podía, que no podía despertar. Ni cuando la llamaban, ni cuando la movían. Ni cuando la llamaban, ni cuando la movían. Que no podía, que no podía, que no podía despertar".

Se trata de una original iniciativa de la plataforma RCP Desde Mi Cole que ha recogido el colegio Nuestra Señora de la Candelaria para realizar unos talleres con el objetivo de que sus alumnos —de Infantil y Primaria— aprendan nociones básicas sobre primeros auxilios. La promotora ha sido Blanca Folgado, miembro de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, enfermera de profesión. "Por mi labor del día a día, conozco muy bien la importancia de la RCP (reanimación cardiopulmonar) y sabía de algo similar que hacen con niños en colegios de Asturias, así que quise trasladarlo a los centros educativos de Zamora", recuerda la sanitaria. Primeros pasos El primer paso lo ha dado en el colegio donde estudia su hijo. "Hice la propuesta en una reunión del ampa y les gustó la idea. Hay que agradecer el apoyo y la colaboración de todos los padres del colegio. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible", subraya. Un agradecimiento que se extiende a la directiva del colegio, que también aplaudió la propuesta. Por último, la Dirección Provincial de Educación dio luz verde a esta iniciativa educativa, así que ya tenían todas las puertas abiertas para ponerse manos a la obra. Se arrancó recaudando fondos para poder comprar un desfibrilador para el colegio y pagar a un técnico experto en emergencias para que impartiera los cursos. Unas pulseras con el lema "yo puedo salvar vidas" fue la vía para conseguir la financiación, ya que muchos padres se animaron a colaborar después de ser informados de la iniciativa a través de unos trípticos que le llevaron sus hijos a casa en sus mochilas. Con los de Primaria Con Alexia y José Manuel, técnicos que trabajan en la UVI móvil, Blanca Folgado impartió los talleres de primeros auxilios a los alumnos de Primaria. "Comenzamos poniéndoles en la situación de qué deberían hacer si están solos en casa con sus padres o los abuelos, una situación muy habitual, y el adulto, de repente, de marea y se cae al suelo", relata la monitora. Los niños aprendieron que, en esos casos, se puede llamar al 1-1-2 con el teléfono móvil, aunque no sepan el patrón de desbloqueo, ya que es un número que se puede marcar en el terminal sin problema en caso de una emergencia. "Les enseñamos a hacer la maniobra frente mentón para la apertura de la vía aérea, cómo comprobar si respira oyendo, sintiendo y viendo la respiración, con los tres sentidos", detalla la enfermera. "Además, en el caso de que respire, les decimos cómo tienen que colocarlos en posición lateral de seguridad para evitar que se atraganten si vomitan y, en el que caso de que no respiren, les enseñamos la maniobra de la RCP y la desobstrucción de la vía aérea", añade sobre todo lo que aprendieron los alumnos en estos talleres de primeros auxilios. Con peluches "Los que mejor se lo pasaron fueron los pequeños de Infantil", reconoce la enfermera, que estuvo en esas sesiones acompañada por su compañera Nuria. Con ellos también tuvieron un taller de primeros auxilios, adaptado a su edad, incluso con los pacientes que utilizaron, sustituyendo a los habituales maniquíes —con un peso excesivo para que los pudieran manejar— por sus propios peluches, a los que les realizaron el masaje cardiaco. También estuvieron muy atentos a los consejos sobre posibles accidentes domésticos en la cocina, escaleras o baños. Espacio cardioprotegido La formación no solo se ha realizado a los alumnos del colegio, sino que también se ha aprovechado para instruir a siete profesores del centro, que serán quienes puedan utilizar el desfibrilador en caso de cualquier emergencia, puesto que el colegio es, desde ahora, espacio cardioprotegido.