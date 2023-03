"He querido reflejar la salida de la Buena Muerte, que es un momento muy emotivo"

Rosario García, artísticamente Rosa Leonardo Lera, es la autora del cartel del triduo de la Hermandad de la Buena Muerte, que comienza el miércoles en la iglesia de San Vicente.

–¿Cómo comenzó usted con el dibujo?

–De pequeña dibujaba mucho y asistí a clases con Antonio Pedrero, los estudios avanzan y tienes que dejarlo. En la universidad cambié el dibujo artístico por el dibujo técnico. Con la pandemia empecé a hacer dibujos de Semana Santa, pues no tuvimos ni la celebración en la calle, luego al pasar más tiempo en casa retomé la afición.

–¿De qué manera le llegó el encargo de la hermandad de la Buena Muerte?

–Tengo una cuenta de Instagram donde he colgado dibujos de Semana Santa. Contactaron conmigo y me hicieron el encargo.

–¿Qué supuso para usted?

–Fue una sorpresa porque yo hago los dibujos sin pensar que fueran a tener alguna repercusión. Han confiado en mí totalmente y me dieron libertad total. Creo que en ese momento confiaron ellos más en mí que yo en mí misma porque el dibujo que iba a realizar sería el cartel para uno acto importante de la hermandad. Tenía que salir de mi zona de confort para hacer un cartel que los zamoranos sabes que están esperando.

–En su obra no hay nada dejado al azar ¿cómo se planteó el diseño?

–La Buena Muerte es una procesión con una gran plasticidad que nos regala grandes momentos, como cuando baja el Cristo por Balborraz, la imagen en Santa Lucía o cuando pasan por el arco de Doña Urraca. Salen de la iglesia de San Vicente que es mi parroquia de toda la vida y muchas veces cuando mi hijo era pequeño íbamos a verla a la salida. En ese punto es un momento muy emotivo porque pasas del tumulto a apagarse las luces a medianoche y, de repente, se abren las puertas de la iglesia. Está todo oscuro y el templo está iluminado la solemnidad con la comienza el desfile y el silencio a su paso. En parte quise reflejar todo eso. Además, hay mucho simbolismo con todo iluminado en el interior y con Jesucristo que a su paso va iluminando el camino. Ya que no aparece la imagen titular quería que apareciera el cristo de Ricardo Flecha que es precioso. Quería hacer un cartel que fuera especial para los hermanos y como yo soy hermana de las Siete Palabras sé que es muy emotiva la salida desde el templo.

–¿Se basó en imágenes o en sus recuerdos personales?

–Combiné fotografías muy malas y mis recuerdos. Antes de hacerlo me pasé por el templo para tomar fotografías de la puerta y de su arquitectura, pero desbasté la parte de atrás donde está la iconografía religiosa porque tenía que darle protagonismo a la procesión. Bajaré mentalmente algún diseño más, pero hice un boceto rápido, vi que podía funcionar y tiré para adelante cuando me dijeron desde la hermandad que no hacía falta mostrarles ningún boceto.

–¿Qué técnicas ha utilizado?

–Acuarela, que permite muchas luces, y tinta. Primero efectué un delineado a tinta y posteriormente lo he coloreado con acuarela.

–¿Cuál ha sido la mayor dificultad de la propuesta?

–En el juego de luces y sombras que era complicado. Soy un artista nobel, aunque tengo una base técnica.

–¿Qué ha supuesto para usted la pieza?

–Ha tenido mucha más repercusión de lo que me esperaba. Confías en que tu dibujo guste, pero ha tenido una gran aceptación. Les ha gustado mucho a los hermanos de la hermandad, que es lo que yo quería, y también al resto de los zamoranos. No quise pensar en la responsabilidad que conllevaba porque me hubiera abrumado y no lo hubiera hecho.

–Seguirá haciendo dibujos de la Semana Santa.

–Sí, en la medida que mi tiempo libre me lo permita. A los que nos gusta la Semana Santa cualquier cosa relacionada con ella nos gusta.