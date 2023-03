Violencia de Género | Seis meses de cárcel por amenazar con partirle las piernas a su pareja

Un maltratador acaba de ser condenado a seis meses de prisión y dos años de alejamiento de su expareja por amenazarla con agredirle físicamente, "te voy a partir las piernas", le advirtió en una llamada telefónica que realizó mientras ponía rumbo a Zamora desde su pueblo.

El hombre mostró "mucha agresividad", según manifestaron testigos que estaban con la mujer sobre la que ejercía violencia machista, así como el psicólogo que emitió un informe sobre el caso.

La magistrada del Juzgado de lo Penal, a petición de la Fiscalía de Zamora, acordó imponerle dos años de alejamiento de la víctima de violencia de género, así como otros tantos sin poder comunicarse con quien es ya su excompañera sentimental por ningún medio escrito, hablado, por redes sociales o a través de terceras personas.

Además, no podrá tener ni portar armas durante esos dos años, una medida con la que la Ley de Violencia de Género trata de garantizar la seguridad física de las víctimas de los maltratadores que torturan psicológicamente y físicamente a las mujeres con las que conviven, una lacra social que está lejos de erradicarse todavía y que en Zamora deja una media de una denuncia diaria en los juzgados.

Estas últimas medidas entran en vigor de inmediato, no así el ingreso en prisión, pena que la jueza decidió suspender durante dos años con la condición de que el zamorano no cometa ningún delito en este tiempo. De no cumplir con ese compromiso, el condenado entraría de inmediato en la macroprisión de Topas para permanecer los seis meses recluido, al margen de la condena que le pudieran imponer por el otro delito.

Desplazamiento

El imputado, que no es vecino de la capital zamorana, efectuó una llamada el 15 de mayo de 2022 a quien había sido su pareja que sí reside en la ciudad, y lo hizo en un tono de enfado y agresividad para amenazarle.

En el transcurso de la comunicación, manifestó a la mujer textualmente que venía en coche "camino de Zamora a partirte las piernas", una amenaza que puso en alerta a la mujer y a su círculo más cercano. La denuncia de la expareja del imputado permitió su rápida detención y la apertura de una investigación que ha terminado en condena.