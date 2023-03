La Junta de Personal Docente de Zamora apuesta por la FP como "motor de la economía"

Una apuesta clara por la Formación Profesional como vehículo para movilizar tanto la educación como la economía de la provincia es el argumento de la Junta de Personal Docente con su nueva presidenta, Rosa Viñuela, a la cabeza. "Se trata de una vía para que los jóvenes puedan acceder a la formación y los no tan jóvenes reorienten su carrera profesional o se formen mejor para seguir avanzando", argumentó.

Por ese motivo, la Junta de Personal Docente insta a la Dirección Provincial de Educación la implantación de nuevos ciclos formativos, "sobre todo, que sean atractivos para los alumnos y que, además, puedan atraer a jóvenes de otras provincias, sumándole la posibilidad de tener un alto grado de inserción laboral", enumeró Viñuela. En este sentido, han mantenido reuniones con la Dirección Provincial de Educación, lanzándole esta petición. "Se trata no solo de darle vida al sector educativo, sino además a la provincia, fomentando así la economía", añadió.

Otros asuntos educativos

Con la Dirección Provincial de Educación también han tenido otros encuentros para poner sobre la mesa diferentes asuntos que afectan directamente a los profesores, como los problemas de comunicación que existen con el negociado de gestión de personal —"sobre todo con la situación de los interinos", señaló— o la petición de una mejora de gestión en el negociado de nóminas. "Hay muchas quejas de compañeros sobre errores frecuentes o retrasos en algunos pagos", informó.

También le solicitan a la administración una mejor comunicación, puesto que, según apuntó, a la Junta de Personal Docente no se le informa "de manera adecuada" en temas como las contrataciones que se realizan para reforzar o ampliar plantillas o con el caso concreto de emplear a nuevos profesores de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, "donde ha habido una falta de transparencia desde la Consejería de Educación sobre los criterios que se han seguido para esas contrataciones", aseguró. "Lo único que pedimos es que se nos mantenga informados para realizar nuestra labor de vigilancia".

Oposiciones de Secundaria

Con respecto a las oposiciones de Secundaria de este próximo junio, en las que se abogará por la consolidación de plazas, la presidenta de la Junta de Personal Docente denunció que esta vía para la estabilización de empleo "no va a ser la solución a la interinidad, porque el número de plazas que se convocan son muy reducidas. Veremos cuando finalice el proceso de consolidación cómo queda el sector en toda Castilla y León", apuntó la presidenta, quien adelantó que esta acción "no va a ser la panacea a los problemas de alta interinidad que tenemos".

Por último, aprovechó Viñuela para anunciar el inicio de la campaña de matriculación de cara al próximo curso 2023-2024. "Aquí el mensaje de la Junta de Personal Docente es bien claro: una apuesta por la enseñanza pública", subrayó, argumentando que los profesores de la escuela pública "acceden a sus puestos con los principios de capacidad, mérito e igualdad, lo que es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de elegir centro educativo para los hijos", finalizó.

Fecha para las pruebas de acceso a la Formación Profesional

La Consejería de Educación ya ha convocado las fechas para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional y a las enseñanzas deportivas. Serán el próximo 14 de junio en centros educativos de las nueve provincias de Castilla y León. En el caso de Zamora, para los ciclos formativos de grado medio, los centros elegidos son el IES Universidad Laboral, en la capital, y el IES Los Sauces, en Benavente. Por su parte, las destinadas a aquellos que quieran acceder a ciclos de grado superior tendrán que presentarse en el IES Río Duero.

Los exámenes darán comienzo a las 9.30 horas y se desarrollarán durante toda la mañana. Por la tarde, a las 16.00 horas, tan solo se celebrará la parte específica de la prueba de acceso al grado superior. Los aspirantes conocerán los resultados en los centros donde se hayan examinado y en sus páginas webs. Las personas interesadas en participar en el este proceso podrán presentar sus solicitudes, junto con la documentación requerida, desde el 14 hasta el 27 de marzo, presencialmente, de forma electrónica o por telefax.

Un comienzo de curso "lleno de incertidumbre"

Aunque ya inmersos en el segundo cuatrimestre, el arranque de este curso 2022-2023 no se podrá olvidar fácilmente, puesto que el inicio ha estado "lleno de incertidumbre" por los cambios auspiciados por la nueva ley de educación, la Lomloe, que obligó a trabajar con borradores de los currículos educativos durante las primeras semanas del curso. "Había un gran malestar entre el colectivo docente, porque no teníamos los currículos, que son el eje y la columna vertebral del proceso de enseñanza", subrayó la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rosa Viñuela. "Había que ir sobre la marcha, con una incertidumbre que, en algunos casos, provocaba una falta de motivación entre los profesores", argumentó. Tampoco se olvida desde esta agrupación de sindicatos de enseñanza todo lo vivido durante la pandemia. "Produjo un momento de máxima dificultad y estrés, más todavía en el sistema educativo", apuntó. Una vez pasado ese bache, los momentos vividos sirvieron para constatar "que el sistema educativo adolece de muchas deficiencias", aseguró. En esta larga lista puso Viñuela aspectos tan elementales como el equipamiento, los recursos en las aulas y los materiales de trabajo para los mismos profesores, como puedan ser los equipos informáticos. "También se demostraron los problemas que existen con la ventilación en las aulas, que no es la adecuada", añadió la presidenta de la Junta de Personal Docente. Una circunstancia que todavía se arrastra desde la pandemia. "Lo único que nos queda, en muchos casos, es el abrir las ventanas, que lo único que puede provocar es una falta de confort térmico, porque no hay una alternativa mejor", aseguró.