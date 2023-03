Trabajo reclama a autónomos de Zamora las ayudas concedidas para formar a los empleados

Empresas, autónomos y despachos de profesionales de Zamora se han visto sorprendidos por la reciente reclamación de la devolución en el plazo de un mes de las ayudas recibidas para la formación de empleados, una exigencia que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "de forma masiva", denuncian.

Se trata de las denominadas bonificaciones para Formación Profesional para el Empleo, en muchas ocasiones realizada a través de Internet, y de las que Trabajo sostiene que no existen pruebas de haberse realizado. Los afectados se defienden manifestando que detrás de esta actuación solo hay "un afán recaudatorio de la Administración, en ningún caso irregularidades, dado el minucioso control de la Administración sobre las ayudas".

A los autónomos y profesionales, se les exige el reintegro de cuantías que ascienden a 420 euros por trabajador y curso, más un 20% de recargo, relativas, en algunos casos, a varias anualidades, según explican en Zamora los que han interpuesto ya sus recursos ante esa Administración. El argumento hace referencia al cumplimiento de "los requisitos para recibir las bonificaciones, muy minuciosos y revisados por la propia Inspección" antes de obtener el visto bueno, puntualizan los empresarios de la provincia para destacar que es imposible que se hayan producido irregularidades.

Las comunicaciones de Trabajo afectan también a las empresas que imparten formación como, Grupo Colabora que ha anunciado una demanda judicial contra la Inspección y que está canalizando aquellas de autónomos y profesionales que quieran acudir a los tribunales para impedir que se les obligue a entregar las ayudas recibidas ya en años anteriores a 2022.

El argumento de la Inspección se sustenta sobre informes del Servicio Público de Empleo (SEPE) que apuntan a que sus técnicos han podido comprobar que formadores y alumnos de los cursos no han tenido ningún contacto durante la impartición de los mismos, ya que no se ha podido justificar que los funcionarios de este organismo público hayan podido acceder a las plataformas online para llevar a cabo un control.

Devoluciones sin pleitear por el largo proceso de reclamación

Los empresarios, sin embargo, insisten en que "esta campaña de envío masivo de comunicaciones a empresarios en todo el territorio nacional", no solo en Zamora, no tiene fundamento como demuestra que aquellos que recurren, a pesar del largo proceso de resolución, terminan ganando frente a Trabajo porque, efectivamente, cumplen los requisitos exigidos. Otros muchos no siguen este proceloso camino porque se dilata en el tiempo tanto que optan por devolver las cantidades, sobre todo, en el caso de autónomos con pocos trabajadores a su cargo que se hayan formado, dado que las ayudas no suponen cantidades importantes.

En cualquier caso, los empresarios zamoranos niegan el incumplimiento de obligaciones y subrayan que "muchas de las empresas no solo reúnen la totalidad de los requisitos para la bonificación, sino que son muy pocos los expedientes que terminan en sanción por parte de Trabajo", destaca la patronal zamorana de ambos sectores que se ha visto implicada en este galimatías de reclamaciones.

Las firmas y los despachos zamoranos afectados por la circular de este organismo estatal se encuentran entre las 80.000 a nivel nacional, junto con todos los centros de formación que denuncian "presiones hacia las empresas afectadas para conseguir que terminen devolviendo unas bonificaciones que les corresponden legítimamente".

Indican que "el procedimiento de Trabajo está cargado de inseguridad jurídica, indefensión y defectos de forma desde el primer momento" de su tramitación, lo que esperan poder demostrar en el juzgado. "Ni siquiera se argumentan debidamente en la mayoría de los casos por parte del SEPE ni de la Inspección los motivos de la desestimación de la bonificación de los cursos, que terminan por reclamar quien imparte los cursos", abundan las fuentes consultadas por este diario.