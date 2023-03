Requejo subraya que la unión de las instituciones dará un futuro a Zamora

"Creo que es la mejor edición que hemos tenido hasta ahora", apuntaba el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, antes de dar comienzo a los Premios Talento, puestos en marcha hace cinco años por la institución provincial. Un total de 86 propuestas se habían presentado en esta edición, "frente a las cuarenta del pasado año", comparó Requejo.

Estos datos, para el presidente provincial, son una muestra "de las ganas que tiene la gente de emprender en Zamora, con proyectos que, además, son buenos para nuestra provincia", aseguró. "En Zamora tenemos gente con ganas de emprender, de apostar por la tierra, con ganas de hacer cosas. Y por eso considero que las instituciones lo que tenemos que hacer es ponerles la alfombra roja, para que no tengan más trabas", aconsejó Requejo.

También consideró que este tipo de premios son una gran oportunidad para poner en valor a todos los emprendedores que tiene Zamora —"tanto jóvenes como no tan jóvenes", apostilló— que quieren apostar por una provincia "tan necesitada de estímulos".

Creer en la provincia

Por último, el presidente de la Diputación quiso agradecer todo el trabajo que ha hecho posible esta nueva edición "con la que se sigue creyendo en la provincia, en lo nuestro, en una tierra con muchas posibilidades. Si nosotros nos lo creemos, si hacemos las cosas bien y si trabajamos en conjunto, tendremos muchísimo futuro", sentenció.

También tomó la palabra el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, para corroborar el discurso del presidente de la Diputación Provincial sobre el emprendimiento. "El talento de la gente joven es lo que va a generar una diferencia entre nuestro estado anterior y el futuro, con la expectativa que tiene que tener la gente de Zamora, siempre pensando en positivo y reivindicativa, en la medida de lo posible, para que nuestra situación sea de cambio", apostó.

Colaboradores

En este sentido, desde Caja Rural se subrayó que estaba "encantada" de poder colaborar con estos premios. "Son todo un aliciente para la gente joven, algo muy importante para que se sienta realizada y apoyada, no solo de forma económica, sino también moral, para su desenvolvimiento en su futuro ámbito profesional", explicó García.

Otro de los que tomó la palabra en la gala del Teatro Ramos Carrión fue el ganador de Master Chef Carlos Maldonado, quien contó su experiencia como emprendedor, que le ha dado de resultado, entre otros éxitos, la consecución de una estrella Michelin, "después de haber recorrido el país con una food truck haciendo hamburguesas", rememoró.

Tras Master Chef

Con respecto a lo conseguido gracias a Master Chef, el cocinero apuntó que "te da una imagen, pero nadie te regala nada, hay que trabajar duro todos los días, seguir formándote y luchar por tus sueños, porque, curiosamente, en la cocina, cuanto más aprendes a cocinar, más consciente eres de lo poco que sabes", aseguró entre risas.

La calidad de los proyectos presentados en esta edición hizo que el jurado decidiera dar —además de los tres premios oficiales— dos menciones de honor, que recayeron en David García, con "Proyecto Óscar" y "Green House", de Yago Rivera.

Los ganadores

En cuanto a los galardones principales, todos ellos —tanto los otorgados por el propio jurado especializado como el premio del público— fueron a recaer en estudiantes zamoranos, tras una primera criba donde los miembros del comité eligieron diez ideas de negocio sobre las 86 presentadas este año. De esta manera, los ganadores fueron los alumnos de la Escuela Politécnica Superior que están desarrollando el proyecto "Fórmula USAL", con el que construirán un bólido de carreras. El segundo premio fue a parar a Beatriz Diego, alumna del IES Alfonso IX, con su propuesta titulada "Compost melucas".

Por último, el público asistente se volcó con la propuesta presentada por el colegio Medalla Milagrosa y "Doce meses, doce rutas" se hizo con el premio más popular.

Alimentos locales para su demostración

El queso o la miel fueron algunos de los productos de Alimentos de Zamora que protagonizaron el "show cooking" realizado por el cocinero manchego Carlos Maldonado durante su intervención en la gala de los Premios Talento, en el Teatro Ramos Carrión. El chef manchego no dudo ni un segundo en alabar los productos zamoranos, con especial atención al queso. "Es el producto por excelencia en Castilla-La Mancha y, más concretamente, en Talavera de la Reina, pero hay que reconocer que los de Zamora se han llevado todos los premios", bromeó.

Junto a él estuvo el zamorano Luis Alberto Lera, considerado "todo un referente" por el ganador de la tercera edición de Master Chef. "Me he puesto hasta nervioso al volver", bromeaba antes de que diera inicio el certamen en el teatro zamorano, que premia el emprendimiento de los jóvenes. Precisamente sobre ello tiene un gran conocimiento Maldonado, quien invitó a los presentes a "no tener miedo a dar el paso, a no seguir la línea que nos han trazado en un principio. A veces hay que seguir a los pajaritos, a empezar a mirar a las nubes", animó. "Aun sabiendo que el fracaso está ahí, pero es que hay que tener en cuenta que ese fracaso nos puede enseñar muchísimo, incluso mucho más que el éxito. Así que, persigamos nuestros sueños, peleemos por ellos y entendamos que no pasa nada si fallamos", aseguró. Finalmente, sobre los proyectos que se presentaron en esta quinta edición de los Premios Talento, el cocinero indicó que si la idea "es sólida, con consistencia, creatividad y alma, funcionará en cualquier región, por eso hay que apostar por la tierra y por nuestras raíces para emprender", sentenció.