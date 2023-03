"Tenemos muy poca costumbre de ver escultura"

El artista zamorano Antonio Vázquez-Martín presenta estos días una muestra de escultura en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora.

–¿Cómo surge el proyecto "Mobiless is more"?

–Viene de atrás, casi de lo que llevamos de siglo por trabajos que desarrolla anteriormente, sobre todo, vinculados al dibujo y a la pintura. La mayoría de piezas de la exposición están realizadas entre 2019 y 2022.

–De sus palabras se deduce que están hechas ex proceso para la muestra.

–Sí porque tenía ganas de desarrollar proyectos escultóricos. La escultura son procesos más largos, es mucho más complejo de comercializar y de almacenar. En los últimos años me he volcado más en la pintura, pero sin dejar nunca de lado la escultura.

–Pero esta exhibición supone su primera exposición dedicada únicamente a la escultura.

–Sí es la primera, aunque con anterioridad se ha hecho exposiciones en las que incluía instalación, pintura y escultura.

–¿Qué desea transmitir con sus creaciones que giran alrededor de la geometría y del vacío?

–La idea es hurgar en el concepto del espacio tanto el que habitamos como el que rodeamos y hay objetos utilitarios, como mesas, sillas o bien camas, para abordar el tratamiento del espacio desde el punto de vista exterior.

–Sin embargo hay piezas que el espectador puede identificar como objetos cotidianos que reinterpreta.

–Efectivamente de alguna manera están reinterpretados, son referencias a estos objetos que usamos habitualmente. Algunos son muy evidentes y otros no tanto, de ahí que no existan cartelas en la exposición. Lo he hecho para no sugestionar a la gente y limitarla en el pensamiento que le puede sugerir cada objeto. La iluminación también es muy puntual porque se multiplica el objeto en base a las sombras que genera de tal forma que se genera un ambiente diferente.

–¿De qué materiales se ha valido?

–He empleado principalmente hierro macizo que he soldado y que lleva pátinas. Una parte de ellas están complementadas con otro metal que es el plomo que me proporciona unos tratamientos y unos acabados que, al ser planchas finas, se pueden asociar a los tejidos que pueden representar los ropajes de las camas o bien de las sillas.

–Las esculturas tienen pequeñas dimensiones ¿por qué?

–Porque es me puedo enfrentar mejor a cada obra, es un desafío más cercano que si fuera un gran formato que requiere de más personal.

–Tras la exhibición en Zamora ¿dónde se verán sus obras?

–La exposición viajará a una fundación de Valladolid entre mayo y junio. Estoy muy ilusionado con exponer la escultura y animo a la gente que tenga interés por el mundo del arte a que se acerque a ver la muestra porque de alguna manera también se van a sorprender.

–¿Llevará a cabo visitas de autor?

–Hemos hecho ya una el pasado sábado y hay dos por delante, una el 25 de marzo y otra el 15 de abril, ambos sábados a las 12.30 horas. Las visitas de autor hoy en día marcan un poco la diferencia a ver una exposición al modo tradicional. Para mí es un buen aliciente pues conoces al autor, se conversa y se comparten opiniones.

–¿Qué le aporta la escultura que no hace la pintura?

–La escultura me da más plenitud porque abordo la tercera dimensión cosa que por lo general en la pintura va más a lo plano, aunque mi concepto pictórico lo llevo más a la escultura, quizá porque me gusta más lo tangible y la escultura es más para tocar.

Me atrae mucho más la escultura y siempre le he prestado especial atención

–¿Se identifica más con la denominación de escultor que pintor?

–Sí, pero no me quiero limitarme con una manifestación u otra. Me atrae mucho más la escultura y siempre le he prestado especial atención.

–¿Esa atención se la presta también el público?

–Llama la atención la poca costumbre que tenemos de ver la escultura, estamos más familiarizados con el sistema expositivo de la pintura, que es la más tradicional. La escultura despierta interés, pero no hay tantas muestras porque son fruto de un proceso más costoso.

–¿Nos queda tarea por delante para formarnos culturalmente en escultura?

–Sí, de alguna manera sí, pero resulta muy costoso la elaboración y más para el ámbito público que requiere de obras de dimensiones grandes.