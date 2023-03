Banca y comunicación son los sectores con mayor brecha salarial en Zamora

Los datos aportados por la Agencia Tributaria son cristalinos. Un hombre residente en la provincia de Zamora gana por su trabajo 19.668 euros mensuales, mientras que una mujer percibe 16.688 euros. Hay una diferencia de 2.980 euros que, sin embargo, no es la más abultada que se puede observar en el momento en que se analiza la situación por sectores. La banca es el nicho de más flagrante brecha salarial entre la parte masculina y femenina de la sociedad. Mientras que ellos perciben de media 37.117 euros, ellas tan solo llegan a 24.174; una diferencia próxima a los 13.000 euros que pone de manifiesto la existencia de un techo difícil de rebasar para ellas.

El sector de la información y comunicación presenta también un importante escalón diferencial entre los sueldos de las mujeres y de los hombres. Ellas ganan una media de 17.082 euros en el conjunto de la provincia de Zamora, por los 25.720 euros que perciben ellos en los mismos puestos de trabajo, con lo que la distancia se establece en los 8.638 euros. Muy próxima a esta cifra es la resultante de la diferencia entre sexos de quienes se dedican a la industria extractiva. Mientras ellos reciben 26.266 euros, ellas ganan tan solo 19.428, de manera que hay una importante brecha de 6.838 euros.

Los hombres trabajadores de los servicios a empresas ganan una media de 16.813 euros, por los 11.103 euros de las mujeres. Más de 5.700 euros de distancia que sitúa a este sector como uno de los más afectados por la cuestión de género. También en el comercio se nota la diferencia. Mientras que ellos perciben 17.878 euros, ellas ven en su nómina 13.660 euros haciendo el mismo trabajo, por el que ganan 4.218 euros menos.

La industria es un lugar donde también existen a día de hoy importantes diferencias de salario entre género masculino y femenino, llegando a una media próxima a los 4.000 euros. Ellos ganan en estos puestos de trabajo 20.228 euros y ellas 15.832 euros. Aproximadamente lo mismo pasa en los servicios sociales, donde un hombre en Zamora llega a ganar una media de 25.742 euros, por los 21.862 euros que gana una mujer. Son 3.880 euros de diferencia entre unos y otros.

El campo, lugar tradicionalmente masculinizado, es uno de los sectores con menor brecha; incluso, por debajo de la media. Los salarios van desde los 12.275 euros de los hombres hasta los 9.469 euros de las mujeres. Por su parte, en la construcción también hay sueldos parejos, con 18.254 euros para ellos y 16.258 euros para ellas. Se trata de 2.806 euros en el primer caso y de 1966 euros en el segundo. Son distancias muy importantes, pero demasiado lejos de esas distancias existentes en la banca, la comunicación o la industria.

Colectivos feministas reclaman desde hace tiempo un Pacto de Estado que tenga por objeto poner fin a las desigualdades económicas y sociales, agotar la brecha salarial y romper el techo de cristal. En definitiva, se busca que las mujeres no tengan peores condiciones en los centros de trabajo por el simple hecho de serlo. A ello, además, cabe añadir medidas para la conciliación y enfocadas a la corresponsabilidad, de forma que no sean siempre ellas quienes deban abandonar su carrera profesional.

España tardará 33 años en alcanzar una paridad real

España tardará unos 33 años, hasta 2056, en alcanzar la paridad entre hombres y mujeres si se mantiene el ritmo actual, según el índice ClosinGap, elaborado anualmente por PwC. Dos años menos que hace un año, cuando la expectativa estaba en 2058, pero a un nivel similar al del resultado de 2020 por el “retroceso” que supuso la pandemia con el incremento de la tasa de parcialidad y de conciliación en el ámbito femenino. Esto significa, en términos económicos, que por la discriminación existente entre ambos sexos el país deja de generar 212.179 millones de euros al año, el equivalente al 17,6% del PIB en 2021. El estudio, elaborado por una plataforma integrada por empresas como Merck, Repsol, Mapfre, BMW, Mahou San Miguel y Solán de Cabras, PwC, CaixaBank, Grupo Social ONCE, Kreab, Fundación CEOE y Telefónica, analiza cinco categorías (empleo, salud, digitalización, educación y conciliación), siendo el empleo y la conciliación aquellas en las que la brecha de género es mayor. En concreto, en el caso de la conciliación se supera el 50% de brecha de género, después de sufrir una disminución por el covid de la cual todavía no se ha recuperado; mientras que para el empleo es del 32,8%, tras recortar 1,1 puntos porcentuales en un año por el aumento de la presencia de mujeres en cargos de liderazgo en empresas privadas y en una menor brecha en las pensiones. No obstante, en cuanto al empleo precario, si bien han mejorado los niveles, lo han hecho en menor medida para el género masculino que para el género femenino. En el caso de la educación y la digitalización, por ejemplo, la brecha es inferior al 30%, pero con un agujero en al acceso a las carreras STEM.