El hall del IES Maestro Haedo ha retrocedido hasta los inicios del siglo XX para sumergir a los visitantes en el modernismo barcelonés. Un guiño a Antonio Gaudí con una inmersión en un parque Güell realizado por los alumnos del centro —dirigidos por los profesores Ángel Cerdera y Cándido Martín— que llena de color la entrada del instituto. Se trata del proyecto "El modernismo: lenguaje y lecturas", enmarcado dentro de la iniciativa "Lugares de Libro", perteneciente a las actividades de las VIII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura, que aprovechan la genialidad del arquitecto catalán para introducir al espectador en el salón de actos del instituto, convertido en un museo donde se puede ver el patrimonio modernista que atesora la ciudad de Zamora.

El director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, visitó este proyecto y reconoció sentirse "impactado" con los escenarios recreados en el instituto zamorano. "Supone un gran esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de los docentes realizar un proyecto de estas características. Por cosas como estas, Castilla y León es líder en educación", subrayó.

Proyectos con la educación como base

La innovación también se cuela en estos originales proyectos, una cualidad que para González es también primordial en educación. "Es la palanca que mueve al mundo, porque, si no te adaptas a las nuevas circunstancias, no evolucionas. Los centros educativos se han convertido en espacios flexibles de innovación y aprendizaje, donde todo el centro es biblioteca o el patio se convierte en un lugar de aprendizaje", puso como ejemplos, por lo que reiteró su "reconocimiento y admiración" a todos los que han participado en esta iniciativa.

El modernismo como lenguaje y manera de expresión es la guía de este proyecto, que está abierto al público. "No solo queremos que se acerquen profesores y alumnos del centro, sino toda la comunidad educativa de la provincia e incluso cualquier ciudadano", invitó el director del IES Maestro Haedo, Hernán Rodríguez, quien detalló que la exposición interior alberga los 19 edificios modernistas de la capital, "explicados de una manera diferente, no solo a través de las fotografías y láminas, sino con un lenguaje inclusivo", detalló. Esto ha facilitado que, hasta la fecha, hayan podido disfrutar de esta muestra alumnos del colegio Virgen del Castillo, de la Fundación Personas o usuarios de la ONCE.

Jornadas de Fomento de la Lectura

La visita del director general de Innovación y Formación del Profesorado también sirvió para poner en valor las propias Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura, "en las que, durante más de tres meses, se provoca para que la lectura sea la matriz que guíe la educación de los alumnos", destacó.

La innovación, la creatividad y que todo el centro se transforme en una biblioteca es la propuesta de estas jornadas "que implican a los centros, a las familias y a la sociedad en general, con iniciativas en las que participan autores potentes, que han sido premiados con el Nadal o el Planeta o que, seguramente, lo serán muy pronto", vaticinó el director general, quien aplaudió la participación en estas jornadas de 68 colegios e institutos hasta finales de mayo.

En el caso concreto del IES Maestro Haedo, la lectura es una vía de trabajo constante, como así lo atestigua su participación en propuestas como la Liga Debate o el Certamen de Lectura en Público, en cuya actual edición serán estos zamoranos los representantes de la provincia en la final regional que se celebrará el próximo 18 de abril en Valladolid.

Por último, González recordó que el centro zamorano fue uno de los 31 seleccionados en el proyecto "Bibliotecas escolares de futuro. Bibliotecas 2030".