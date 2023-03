Zamora, ciudad de la narración oral

Zamora se convertirá en el epicentro de la narración oral de la mano del I Festival de Oralidad Narrar Enamora que se desarrollará en el Museo Etnográfico de Castilla y León, la Biblioteca Pública del Estado y el Teatro Principal entre los días 24 y el 26 de marzo.

La propuesta estaba diseñada para llevarse a cabo en marzo de 2020, pero con la pandemia "todo se detuvo y las limitaciones de aforo posteriores hicieron que el festival se haya aplazado hasta ahora" explica la organizadora del evento la narradora Charo Jaular.

El objetivo del festival pasa por celebrar el Día de la Narración, que se conmemora el próximo 20 de marzo, y aunar a todos los narradores que existen en la ciudad, un total de 15. "Resulta muy curioso que en una ciudad tan pequeña haya surgido tantos profesionales", reflexiona Jaular quien para en esta edición inaugural ha podido combinar las agendas de diez compañeros, algunos de los cuales no residen en la provincia.

Actividades para todos los públicos

El festival combina actividades para bebés, para público familiar así como para jóvenes y adultos e incluso varios de los profesionales actuarán de manera conjunta en espectáculos que se han preparado ex profeso.

La actividad arranca el próximo viernes 24 de marzo con espectáculos para público juvenil en varios institutos a cargo de María Fraile, Cristina Temprano y Charo Jaular. El Museo Etnográfico de Castilla y León esa tarde será el espacio para "Picnic de cuentos", a cargo de Paloma Balandis, pensado para familias con niños a partir de tres años, y para un espectáculo colectivo para adultos, desarrollado por Cristian Santos y por María Fraile.

El primer Festival de Oralidad Narrar Enamora en su segunda jornada, el sábado 24 de marzo, impulsa varias sesiones para bebés, de entre seis meses y tres años, de unos 35 minutos de duración que llevará a cabo Paloma Balandis en la sala polivalente de la Biblioteca Pública de Zamora, en cuya sala Infantil habrá que inscribirse. Además, Ana Roncero efectuará una sesión para familiar con niños a partir de cuatro años en el salón de actos de la antigua Casa de la Cultura.

En el Etnográfico, las profesionales Dita de la Iglesia y Ana Roncero efectuarán una ruta de cuentos a las 17.30 horas y a las 18.00 horas, recomendado a partir de cuatro años con inscripción en el centro regional. En el mismo espacio, Paloma Balandis y Fernando Martos plantearán un espectáculo para público joven y adulto.

La última jornada, el domingo, los diez narradores participantes, María Fraile, Cristina Temprano, Charo Jaular, Paloma Balandis, Cristian Santos, Ana Roncero, Dita de la Iglesia, Fernando Martos, Victoria Gullón y José Luis Gutiérrez "Guti" tomarán parte en una mesa redonda en el Etnográfico, donde también habrá una sesión para familias de Dita y Fernando Martos.

Homenaje a Rufi Velázquez

En el centro regional se homenajeará a Rufi Velázquez quien durante décadas ha sido la directora de las bibliotecas municipales de Zamora. "Sin ella no me dedicaría a los cuentos porque a contar se aprende contando y si no hay espacios no puedes desarrollarte. Ella empezó a programar sesiones de cuentos cuando no se hacía en Castilla y León porque tiene una sensibilidad y un amor hacia la oralidad", subraya Charo Jaular.

El Festival de Oralidad Narrar Enamora concluye en el Principal con las actuaciones de los artistas Guti, de Victoria Gullón Cristina Temprano y Charo Jaular.