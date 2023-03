Las mujeres ostentan solo 41 alcaldías entre los 248 ayuntamientos de Zamora

La gobernanza es un monte de difícil escalada para las mujeres de la provincia de Zamora, donde se cuentan únicamente 41 alcaldesas entre los 248 ayuntamientos existentes. O, dicho de otra manera, ocho de cada diez bastones de mando están sujetados por hombres. La estadística está muy lejos de cualquier tipo de plan gubernamental en el que se refiera a la paridad institucional. También en cuestión de concejalas. De los 1.508 representantes públicos elegidos en las últimas elecciones municipales de 2019, tan solo 360 tienen nombre femenino. La situación no es anécdota, sino generalidad. Y la realidad es que muchos municipios de esta tierra tienen todavía muy lejos los objetivos de la igualdad.

La provincia de Zamora no es ajena a tener mujeres en espacios de gran representación, como son la Alcaldía de la capital, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno o la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Las circunstancias, sin embargo, han hecho que ahora mismo sea solo Leticia García quien mantenga cuota femenina en estos puestos de calado. Las próximas elecciones municipales de mayo serán un buen termómetro para comprobar cuánto de avanzada está la situación en materia igualitaria. Aunque, en el caso de la capital, los candidatos que se conocen hasta la fecha tienen todos nombre masculino, como así ocurre también en Toro.

Hace cuatro años, los resultados electorales pusieron a Zamora en el mapa de la desigualdad. Las mujeres se hicieron con el bastón de mando tan solo en 41 municipios de los 248 que se reparten por el territorio. Es más, en 65 localidades ni tan siquiera consiguió entrar ninguna concejala en la Corporación, lo que da buena muestra de la imperante masculinización de la política rural. Frente a eso, existen municipios donde las edilas superan a los ediles. Son una treintena, según información facilitada por el Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, entre las que figuran La Bóveda de Toro, Castrillo de la Guareña, Castroverde de Campos o La Torre del Valle.

Obtener un acta de concejala no es tarea sencilla para las mujeres, teniendo en cuenta que existen solo 360 de un total de 1.508 representantes públicos repartidos por la provincia de Zamora. Esto no es solo cuestión de que se vote o no se vote, sino de que, en muchas ocasiones, es difícil encontrar mujeres en las listas electorales que los partidos políticos confeccionan con anterioridad a las citas con las urnas. Ejemplo de esta situación es la Diputación Provincial, que tiene en sus bancadas cinco mujeres por veinte hombres y tan solo hay una en el equipo de Gobierno, que es la alcaldesa de Burganes de Valverde, Atilana Martínez.

Las instituciones públicas, máxime las que son tractoras de la política local, como son el Ayuntamiento de Zamora o la Diputación Provincial, han avanzado mucho en los últimos años en materia de igualdad. La administración que rige la capital, de hecho, tiene una concejala encargada directamente del área de mujer. El territorio, pese a todo, ha mantenido siempre a mujeres en puestos de alta responsabilidad en las esferas local, provincial, autonómica y nacional. Algo que no muchas provincias a lo largo del Estado tienen la posibilidad de decir.