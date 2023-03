Ofrecer ayudas para vivienda para facilitar que los médicos acepten desplazarse a puestos de los conocidos como de difícil cobertura. Es una de las ideas que barajan los borradores que maneja la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con el fin de someterlos a debate al Ministerio de Sanidad y el resto de las comunidades autónomas dentro de la estrategia para luchar contra el déficit de galenos en el mundo rural.

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el zamorano Tomás Toranzo, que forma parte también de la comisión donde se está trabajando el asunto, explica que de momento lo que hay es una suerte de "tormenta de ideas" que deberán ir depurándose y consensuándose.

El "gancho" de la vivienda podría ayudar a atraer médicos no sólo a las zonas rurales más aisladas, como pueden ser algunas de la provincia de Zamora, sino que también podría ser una medida adecuada para otras realidades, como las de las islas Baleares, donde no sólo médicos, sino muchos otros funcionarios no piden porque no encuentran una vivienda asequible donde residir.

No obstante, Toranzo cree que para incentivar que se cubran los puestos de difícil cobertura hay que explorar otras vías, como mejoras en las condiciones de contratación, en los sueldos o posibilidades de compaginar la labor asistencial con la investigación o formación. El día 14 se celebrará la próxima reunión donde se esperan conocer las propuestas definitivas de Castilla y León, el resto de comunidades y del Ministerio de Sanidad.

Un incentivo más

El presidente de CESM explica que la ayuda a la vivienda se plantea como un incentivo más y no una vuelta a los tiempos del médico con casa en el pueblo porque era obligatorio residir en el lugar donde se ejercía. Ahora puede haber médicos que vivan en el mundo rural y otros que vayan y vengan, lo que tienen que cumplir es su horario de trabajo y de guardias, residan o no en el municipio.

La secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras de Castilla y León, la zamorana Ana Rosa Arribas, tiene la impresión, después de las últimas conversaciones con responsables de la Consejería de Sanidad, que el departamento que dirige Alejandro Vázquez no tiene intención de poner en marcha ninguna medida para este asunto y se escuda en la negociación que se está llevando a cabo en el Ministerio para actuar de forma coordinada.

Arribas aboga porque se ponga ya en marcha el decreto para cubrir los puestos de difícil cobertura que ya aprobó en su día la Junta, en 2019, y nunca se ha aplicado. Pide que se definan tanto puestos como zonas de difícil cobertura, se apliquen las medidas retributivas establecidas en el decreto y se impulsen otras mejoras para hacer atractivos estos destinos, como pueden ser los incentivos de carrera profesional, investigación o formación. Y, sobre todo, llama a la Junta a actuar.

El decreto para los puestos de difícil cobertura nunca se aplicó

Llama la atención de que una vez analizada la situación, decididas medidas y publicado un decreto en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se haya dado un solo paso para resolver el problema de falta de médicos en las zonas rurales más alejadas o los hospitales más pequeños de la comunidad.

El decreto ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre medidas urgentes en materia de sanidad fue publicado el lunes 4 de marzo de 2019 en el Bocyl se ocupaba de los puestos de difícil cobertura y establecía para ellos, como el conocido como "complemento de garantía asistencial" dotado con seis mil euros para el personal de Grupo A1, 1.300 para el grupo A2; y 300 para el C1, C2 y otras agrupaciones profesionales.

También se ofrecía flexibilización del horario, en aras a una mejor consecución de la conciliación; disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal a partir del primer año; valoración como mérito en la carrera profesional; prioridad en la participación en las actividades de formación y prioridad en los proyectos de investigación.

Aunque estas medidas se quedaban, a juicio de muchos sindicatos, demasiado cortas, al menos eran un primer paso para intentar abordar el problema. El caso es que el decreto en cuestión nunca se aplicó y ni siquiera, pese a haber algún borrador en este sentido, no hay oficialmente declarados zonas o puestos de difícil cobertura. Y se trata de un decreto que fue publicado hace ya cuatro años por la Junta.