Un 8M más, la campaña del Ayuntamiento de Zamora por el Día de la Mujer vuelve a suscitar controversia. Desde su lanzamiento a principios del mes bajo el nombre de 'Pioneros', detractores y defensores emiten su juicio a pie de calle y también a través de las redes sociales sobre una campaña de concienciación que, según fuentes municipales, tiene un doble objetivo.

Por un lado, la iniciativa quiere criticar a través del humor a "esos hombres que buscan el aplauso" por desempeñar tareas cotidianas y tradicionalmente realizadas por las mujeres como llevar a los niños al cole, hacer la comida o limpiar el baño. Y, por otro lado, la campaña también pretende agradecer la complicidad de quienes ejercen la corresponsabilidad de manera efectiva y privada.

Así, durante estos días en las calles de Zamora se pueden ver doce placas de una peculiar ruta turística que va desde la avenida Príncipe de Asturias a Rúa de los Francos y que señalizan el lugar ficticio donde nacieron, vivieron o trabajaron estos hombres 'Pioneros' con "hitos" como estos:

Juan, el primer hombre que dejó su trabajo para cuidar de sus hijos

Alberto, el primer hombre que no hizo insinuaciones por el ascenso de una compañera

Samuel, el primer hombre que no se rio de un chiste machista

Diego, el primer hombre que llamó machista a otro hombre

El hombre que pasea a su bebé, ¿un padrazo?

"El 8M es una jornada reivindicativa para visibilizar las injusticias y desigualdades y, aunque las sociedades avancen como pone de manifiesto esta campaña, queda mucho camino por recorrer. La idea es que estos avances incluyan también a esos hombres que han asumido la necesidad de pelear por una igualdad real que, muchas veces, no existe", explican desde el Ayuntamiento de Zamora.

"Si el hombre pasea a su bebé es un padrazo, pero si lo hace la mujer es una madre normal y corriente que hace lo que debe", ejemplifica la Concejalía de Igualdad. A su juicio, "estas diferencias, aunque parezcan ridículas, están enquistadas en los hábitos sociales" y "sacarlas de contexto para ridiculizarlas es la pieza angular" sobre la que se sustenta esta campaña del 8M que tantos comentarios está suscitando tanto a favor como en contra.

Reacciones en Twitter

En Twitter, el tuit de la cuenta oficial del Ayuntamiento anunciando la campaña acumula cientos de reacciones, sobre todo criticando el enfoque hacia los hombres en el Día Internacional de la Mujer. "Una campaña para el 8M donde no se nombra a ni una sola mujer y se felicita a los hombres por hacer algo que llevamos haciendo nosotras toda la vida", resume la usuaria @pinitosantana.

una campaña para el 8M donde no se nombra a ni una sola mujer y se felicita a los hombres por hacer algo que llevamos haciendo nosotras toda la vida 🤪🤪🤪 — pinito (@pinitosantana) 5 de marzo de 2023

En la misma línea, se pueden leer los siguientes comentarios: "O sea, que el día de la mujer consiste en elogiar a señores por ser adultos funcionales. Como que no lo pillo, oiga", expresa una chica. "En el 8M, la M es de mujer, no de macho. De nada", apostilla otra joven. O "La verdad que sí, muy inteligente hacer protagonista a los hombres con motivo del día de la mujer. Dinero bien gastado", añade otra usuaria.

Son muchos los que dudan de la autenticidad de la campaña con preguntas como: "¿Esta campaña es coña, no?", "Es una broma, ¿no?", "¿Qué coño es esto?" o "¿Esto es un vacile o qué?".

La campaña, real y visible a pie de calle, también ha generado críticas más constructivas como "Me parece bien, pero solo si también se recuerda y elogia a mujeres que actuaron en favor de la igualdad y del fin de la discriminación contra el género femenino" o incluso comentarios en los que algún hombre asegura haberse sentido identificado con los mensajes de las placas.

En cualquier caso, la campaña vuelve a estar en el ojo de huracán como las anteriores y ya es sabido que en publicidad es peor que "no hablen de ti" a que hablen, aunque sea mal.

Entre chistes machistas, machotes y Vox: las anteriores campañas

En 2022, la campaña de la Concejalía de Igualdad jugó con la apariencia y los lemas de la propaganda electoral de Vox. Bajo el lema de "Siembra", el partido de Santiago Abascal hizo un guiño al campo para ganar su voto y con motivo del 8M, el Ayuntamiento de Zamora lanzó sus propias consignas como 'Cuida', 'Friega' o 'Cocina' en diferentes "mupis" repartidos por la ciudad poniendo el foco también en la corresponsabilidad.

En 2019, Zamora fue declarada como "ciudad libre de machotes" en vísperas de carnaval. Varias señales a imitación de las de tráfico se instalaron por el centro de Zamora con indicaciones como: "No a los piropos", "No a los mirones" o "No a los sobones".

En 2017, también fue sonada (y premiada) la campaña de chistes machistas, en esta ocasión por el 25 de noviembre, Día de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. "¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo"; "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas de frontón? En que cuanto más fuerte les pegas, antes vuelven"; y "¿En qué se parecen las mujeres a las baldosas? En que las dos se pisan" eran algunos de los chistes que se podían leer en los "mupis" de las calles de Zamora.