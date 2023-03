"Hay que enseñar a las niñas que ser ambiciosas ni es malo, ni cosa de chicos"

La igualdad entre hombres y mujeres "es una cuestión de humanidad", por eso de be ser una "lucha conjunta", afirma la zamorana María Jesús Martín, periodista y escritora, que acaba de lanzar su libro "¿Dónde están las mujeres?", el testimonio de 20 mujeres que han ostentado u ostentan cargos de relevancia en el ámbito de la política, la judicatura o la lucha contra el crimen organizado de España y América Latina. Y no duda en defender el feminismo como paradigma de esa lucha. Aboga por estar vigilantes ante el posible retroceso entre adolescentes y jóvenes en materia de igualdad. El día 11 presenta el libro en Zamora en el marco de un debate con mujeres líderes moderado por la directora de LA OPINIÓN-EL CORRO DE ZAMORA, Marisol López.

–Recoge las reflexiones de mujeres muy destacadas, ¿quiénes son esas privilegiadas?

–Las pocas mujeres que sí acudían a esas reuniones en las que se tomaban decisiones importantes para la ciudadanía de la que formamos parte. Mujeres con un perfil muy alto, fuertes, inspiradoras, su historia merecía ser contada.

–¿La mujer continúa teniendo que contar con un currículum de mucho más peso que un hombre, demostrar mucho más?

–Sí, la realidad nos lo dice, los veinte testimonios que he recogido también y muchas veces, las mujeres no nos damos cuenta de ello hasta que no nos lo planteamos, así me lo manifestaron las entrevistadas. Ocurre porque, a veces, normalizamos situaciones que nos pasan a nosotras, líderes o no, y a un hombre no.

–¿Por qué esa normalización?

–Es una cuestión cultural, hemos estado invisibilizadas mucho tiempo y, sobre todo, en puestos de alta responsabilidad y si no ves a mujeres en estos puestos, la creencia es que "será porque no están capacitadas o porque no pueden". De modo que, cuando tú llegas a esos cargos, hay una exigencia interna de tener que demostrar más porque parece que estás ocupando un puesto que estaba destinado a un hombre porque siempre ha sido así. Más aún si hablamos del crimen organizado, de tráfico de armas, trata de personas, asuntos complicados que relacionamos siempre con una figura masculina, de fuerza. Es una imagen que hay que desterrarla, no es una cuestión de hormonas, hay un aspecto más importante que debe acompañar a un líder que es la inteligencia emocional. Las mujeres también pueden proteger.

–Esta sociedad continúa usando la táctica de dar el puñetazo en la mesa para demostrar fuerza, ¿es una estrategia que aleja a la mujer de esos círculos de poder porque se la sigue creyendo más débil frente al hombre?

–Sí, aquí entra en juego las cualidades de liderazgo femenino, no damos puñetazos en la mesa, resolvemos los conflictos de manera más empática, en eso también están de acuerdo casi todas las entrevistadas, que creen que existen cualidades solo del liderazgo de mujeres.

"Las características del liderazgo de la mujer, la integeligencia emocional y la empatía, se han visto como signos de debilidad, frente al tradicional del hombre, la fuerza"

–¿Qué rasgos son los presentes en el liderazgo de mujeres?

–Decían que la empatía, estar un poco más pendiente del otro, resolver de otra manera los conflictos. Lo triste es que, muchas veces, se han visto como muestra de debilidad, parece que es más eficaz ser más agresivo que tener un talente más dialogador. La clave ahora mismo está en la inteligencia emocional, imprescindible para ejercer el liderazgo, por supuesto, también la tienen los hombres, pero parece que las mujeres la llevamos de serie porque nos ha tocado desarrollarla más.

–¿En ese tipo de encuentros mayoritarios de hombres, es fácil para la mujer dejarse oír?

–Varios testimonios de mi libro comentan que, al final, han tenido que alzar un poco la voz para que se les escuche, decir "oye, que estoy hablando yo”, “oye no me interrumpas, oye que llevo solo un minuto hablando y tu llevas cinco, ¿qué pasa, que soy mujer". Al final, te conviertes en algo que no eres, en una persona más agresiva, te masculinizas en algunos aspectos cuando no eres así. Una fiscal de Chile cuenta que ella tenía que usar todo este tipo de tácticas, al final, para hacerse escuchar y no era consciente de la imagen de sí misma que estaba proyectando hasta que en una audiencia un abogado le dice "anda, pero si hasta eres simpática". Ella le contesta "¿por qué no debería serlo?"; y él le contesta: "es que todo el mundo piensa que eres una bruja". Y ella se queda..., al final, te creas una coraza e intentas ser más ruda para que te escuchen, y das una imagen de ti que no es real.

–¿Son las llamadas bordes?

–Sí y mandonas. ¿Te acuerdas de aquella campaña de Facebook que decía, "no soy mandona, soy jefa", porque nosotras, cuando somos jefas somos mandonas, ellos son jefes porque lo que tienen hacer es mandar. A las niñas hay que enseñarles que la ambición no es mala ni es solo cosa de hombres.

–¿Se las tacha de duras para reforzar la imagen que se ha considerado la correcta: personas débiles, destinadas a cuidar?

–Cuesta romper esa barrera. No solo estamos destinadas para labores de ese tipo y, si las hacemos, no tiene por qué relacionarse con aspectos inferiores. Hay que demostrar que las mujeres que se han dedicado a la familia y los cuidados realizan una labor no menos importante que la de los hombres. Estudios de Naciones Unidas dicen que las carteras ocupadas por mujeres en todo el mundo son las relacionadas con la familia, la niñez, mujer, extraordinarias y muy importantes que precisan decisiones seguras y firmes, pero somos capaces de ocupar cualquier cartera.

"A las jefas se nos considera mandonas cuando somos jefas, se nos ve como bordes, al hombre no porque mandar es lo que se cree que tiene que hacer"

–¿Existen asuntos para los que las mujeres tenemos especial capacidad de comprender?

–Sí, como los abusos sexuales a menores. Tenemos cierta sensibilidad. Una policía federal de Argentina que entrevisto, jefa de la división de abusos sexuales por Internet, tiene en su equipo mayoría de mujeres porque tienen más sensibilidad y cuando llegan los hijos con sus madres a denunciar sienten con más grado de empatía. No implica que no puedas liderar carteras como seguridad, justicia o decisiones y políticas públicas que afectan a todas, tan importantes que definen si podemos caminar por el mundo seguras. Si las mujeres no están en esas mesas de diálogo, si no están elaborando esas políticas públicas de seguridad, sus preocupaciones específicas no estarán presentes, por ello necesitamos a mujeres y hombres.

"Debemos ser feministas todas y todos, la igualdad es una cuestión de derechos de la humanidad"

–Recoge que habrá igualdad plana en 138 años, un dato que desalienta.

–El dato es de Naciones Unidas, por es necesario visibilizar este tipo de cuestiones, aún no está todo hecho. Hemos avanzado, muchas chicas jóvenes no se callan y su voz es muy fuerte, pero hay otra parte de la juventud en la que vemos cierta regresión en al maltrato, en la violencia sexual. Hay que seguir educando, no hay que acomodarse, pensar que es un debate ya manido, pasado. Continúa ocurriendo, estas líderes con las que he hablado son un ejemplo de que sí, han llegado a la meta, pero algunas dejando muchas cosas en el camino. La familia, la conciliación ha sido dura, les ha costado más. Es difícil sobresalir en un mundo dominado por hombres, el estar en posiciones en las que parecía que no ibas a estar porque a las mujeres se les supone otro tipo de funciones de forma natural. Ahí está nuestro sentimiento de culpa de dejar a los hijos, de no conciliar.

–¿La educación machista?

–Exactamente, y patriarcal, lo que nos han enseñado a todos y todas. Para que disminuyan esos 138 años, es importante seguir machacando, visibilizando. Tengo dos hijas y pienso, sobre todo, en las generaciones más jóvenes, en que no está todo hecho, en que tenemos derechos pero aquí puede venir cualquiera y nos los pude quitar.

–Ahí están Vox y la derecha más conservadora que niega el derecho a ser personas a las mujeres, un discurso que una parte importante de la sociedad respalda porque la ley, el papel, todo lo soporta, pero la realidad apisona a la mujer.

–Sí, cierto, por eso también es preciso un cambio cultural, en la educación a mujeres y a hombres, a niños y a niñas. Se habla del papel que tienen los hombres que denuncian casos de violencia de género porque crecer en un ambiente machista y violento no solo afecta a las mujeres, también a los varones que lo viven y que de adultos tienen mayores posibilidades de reproducir esa violencia, quedan marcados. Esa violencia se multiplica, después, por dos, por tres contra las mujeres, pero ellos también la sufren. Esta es una cuestión de humanidad: denunciar y avanzar en el respeto hacia las mujeres, seguir garantizando sus derechos.

"Necesitamos hombres y mujeres elaborando las políticas importantes para que las preocupaciones de las mujeres también se incluyan"

–Desde la Ley de Violencia de Género de 2004 se viene habla de la importancia de la educación. ¿Qué herramientas debe dar el Estado para que se entienda que la mujer solo quiere ser persona, con los mismos derechos y posibilidades que el hombre?

–Herramientas hay, se han ido desarrollando en los últimos años en educación. Un bebé niña o niño no se siente diferente por su sexo, ¿pero qué pasa después cuando crecen para desarrollar esas malas habilidades que terminan, muchas veces, en violencia sobre sus compañeras adolescentes, jóvenes o, incluso, que terminan en muertes, desafortunadamente?. ¿Qué ocurre, el ambiente, lo que ven, les hace cambiar esa mentalidad, esa base de que todos somos iguales?

–¿Y qué falla?

–Por supuesto, el entorno, la familia y no sé si, un poco, la educación en las aulas, pero es un esfuerzo común, también de los medios de comunicación, lo que nos rodea debe cambiar. Otra entrevistada decía "no, pero si yo educo a mis hijos igual", ya pero tus hijos están en el mundo, tienen muchos estímulos, no solo lo que tú les estás diciendo, por eso es importante que sepan filtrar esos estímulos y tener las ideas muy claras sobre qué es la igualdad y los derechos de las personas.

–Los micromachismos, el chiste fácil sobre las mujeres o ese comentario tópico recurrente siguen ahí, y las palabras son losas y se pasa a ser feminazi si se critica.

–Los micromachismos, o el machismo puro y duro, ya hay que frenarlo, no se puede soportar. Durante muchos años hemos tenido que aguantar chistes o comentarios de ese tipo con total impunidad y ya no. Las mujeres tenemos que parar ese tipo de situaciones porque nos hieren verbalmente, nos hacen daño, nos colocan en inferioridad. La directora general de la Guardia Civil de España cuenta que ha tenido que aguantar ese tipo de comentarios, chistes..., se aguanta pero no hay soportarlo y que cada vez estamos más unidas para intentar pararlo. Ella cuenta que siendo directora de una prisión no podía tener amigos porque los rumores sobre su faceta personal, su forma de vestir o de liderar se juzgaban. En una ocasión, un preso se había suicidado cortándose las venas y tenía que ir a la celda y de camino escuchaba a muchas risas, comentarios en bajito de los hombres funcionarios en plan "cuando lo vea le va a dar un patatús" porque estaba todo lleno de sangre. Dice que eso no hubiera pasado si hubiera sido un hombre.

"Decir que la sociedad es machista porque las madres educan así es cargar otra vez esa responsabilidad a la mujer, cuando la labor educativa es también del padre"

–¿Es usted feminista, como pregunta a sus entrevistadas?

–Por supuesto, lo concibo como la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, por eso todos y todas deberíamos serlo. El término da un poco de miedo porque en tantos años de lucha hay muchos sectores que han tratado de denostarlo, llevarlo más al lado de "eres una feminazi", pues no.

–¿Por ello, las mujeres necesitan recorrer solas ese camino y que los hombres vayan al lado, apoyando, no en primera línea?

–No, es un trabajo de todas y de todos, un cuestión importante es la educación y se trabaja desde casa, con el padre y la madre, es un trabajo conjunto. Cuando se dice que la sociedad es machista porque las madres han educado así a sus hijos, una entrevistada dice "¿cómo?, ¿es que la labor de educación es solo de las madres?". Ya estamos echando otra vez la culpa a la mujer de generar una sociedad machista, dejando la tarea de educar como responsabilidad de las mujeres. Tenemos que estar en primera fila todas y todos, no es una cuestión de género sino de humanidad, si queremos una sociedad educada en valores, en libertad y derechos, debemos arrimar el hombro.

–¿Por qué los hombres se cierran a que la mujer llegue a puestos, qué les da miedo?

–Repartir el poder. Esos puestos tienen una cuota de cien por cien hombres, se les dice "tiene que haber mujeres". Pierden privilegios y se agarran a ellos. Es difícil ceder espacios y perder esos privilegios.

–El término patriarcado es otra palabra que niegan quienes desprestigian el movimiento feminista, se pronuncia y parece que se quiere matar al hombre.

–Es una realidad, no es algo que nos hayamos inventado las mujeres, el mundo ha sido siempre diseñado por hombres y para hombres. Cuando se les cuestiona todo eso, es muy difícil encajarlo, pero nadie se lo ha inventado de la noche a la mañana. Lo universal siempre ha sido lo masculino, nos cuesta encontrar datos de mujeres importantes en la historia, las ha habido, pero no están porque no las hemos visibilizado. Todo esto nos ha llevado a querer impulsar el liderazgo de las mujeres, visibilizarnos más porque es una necesidad. Querer, simplemente, ser iguales, crear una conciencia de que es una lucha por los derechos de la humanidad, que no es algo solo de mujeres y que no buscamos nada radical o que no tengan ellos ya.

"El patriarcado no es algo que alguien se ha inventado de la noche a la mañana, lo universal siempre ha sido lo masculino, esto nos lleva a impulsar nuestro liderazgo, a la necesidad de visibilizarnos"

–¿No se está masculinizando de nuevo el entorno laboral?, las empresas prefieren contratar a hombres porque la mujer pede reducción de jornada para la crianza, ¿esto no merma la perspectiva de género?

–Si está ocurriendo, habría que revertir la situación porque, como dices, se pierde la perspectiva de género en todos los ámbitos, tiene que haber ideas de hombres y de mujeres para ganar en eficacia. La conciliación es la gran batalla, cuando somos madres nos damos cuenta de lo difícil que es y cuando tienes un puesto de responsabilidad, necesitas ayuda. Educar a es una cuestión de la sociedad, si no hay descendencia nos cargamos la sociedad, se precisan ayuda del hombre, de las empresas, de políticas públicas que nos hagan sentir bien y promuevan que las mujeres puedan ser madres en un ambiente seguro de trabajo.

–La violencia de género es la muestra más terrible de esa desigualdad, de ese convertir a la mujer en mero objeto que poseo y uso como quiero, sin embargo, se dice aún "es que ahora no aguantáis ni nada".

–No deberíamos de aguantar este tipo de comentarios, eso viene de una visión muy machista de la vida en la que la mujer no es dueña de su propia existencia. Para mí lo más preocupante es que esa violencia se recrudezca en la juventud, en esas cifras tan altas de jóvenes que agreden a sus compañeras, es terrible porque te preguntas si no hemos avanzado. Las mujeres no tienen que soportar nada, hay niñas ahora que no detectan la violencia de sus parejas, mirarle el teléfono, es acoso, es violencia, no es querer más. Por eso son tan importantes las charlas en los colegios e institutos para que identifiquen estas prácticas, solas no podrían. Cada vez tenemos más posibilidades de denunciar y eso es lo que hay que fomentar. Hay que estar alerta, romper con esa tradición del amor romántico que tanto daño; las películas de Disney, con esas tradiciones del amor mal aconsejado y personas que nos han querido mal. El que te quiere no te va a hacer llorar, no te va a agredir, te respeta. Hay que seguir machacando.