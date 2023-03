"Un concierto en directo es la única verdad de la música"

El músico y productor Víctor Cabezudo es integrante del grupo Rufus T. Firefly que actúa este fin de semana por partida doble en la ciudad.

–Regresan a Zamora con dos conciertos.

–Hemos querido volver a Zamora y tocar en el Ávalon Café, la sala de Álvaro (de Paz) con quien tenemos una buena relación porque cuando no era fácil apostar por nosotros, cuando no éramos conocidos, él lo hizo. Es un placer volver y como el concierto del sábado se ha quedado pequeño ofrecemos un segundo el domingo.

–¿Qué importancia han tenido en la trayectoria del grupo el apoyo de salas privadas?

–Llevamos ya 17 años y ha sido muy importante. Todo en la industria de la música es agresivo y ultracapitalista y de repente cuando eres una banda pequeñita encontrarte con gente que lo que quiere hacer es ayudarte porque le gusta lo que haces sin más, resulta muy bonito. Te dan motivos para seguir defendiendo un proyecto artístico que es por lo que la mayoría de los que nos dedicamos a la música lo hacemos. Evidentemente queremos que nos dé de comer, pero lo más importante es que se reconozca el concepto artístico y cultural que se quiere hacer.

–Las actuaciones forman parte de una gira que les está llevado por todo el país para presentar su último disco.

–Está resultando muy bonita. Tenemos una idea romántica y, a pesar de que no es un momento muy bueno, hemos apostado por una gira muy grande por salas y realmente está saliendo muy bien. Llevamos unos 80 de este disco cuando los músicos no suelen hacer giras tan largas porque produce un gran desgaste, económicamente te puede salir muy mal. En estos momentos se está haciendo muy cuesta arriba para las bandas realizar giras de conciertos por lo caro que se está poniendo todo. Hay profesionales que optan por poner los conciertos muy caros, lo que hace que el público no pueda asistir a más conciertos. Y asistes a un concierto internacional por 200 euros, ese mes no puedes acudir a otro.

–La banda ¿se va visto abocada a subir las entradas?

–Nosotros tenemos las entradas al precio más alto que nunca, 18 euros lo que comparado con otros conciertos resulta muy poco. Además, hay que tener en cuenta que somos seis músicos y tres técnicos y todos tienen que cobrar. Nosotros hemos intentado ajustarlo al máximo y en los conciertos, que está saliendo muy bien, llevamos muchos vinilos y muchas cosas que complementan las entradas. Sin ese plus seguramente no nos saldrían las cuentas. Un concierto en directo es la única verdad de la música. A mí me gusta mucho hacer discos, pero al final es disco es un momento en el que tocaste esa canción, pero el directo es donde está la música viva, donde está la verdadera comunicación con el público y donde se produce la magia de la música.

–En su nuevo disco "El largo mañana" cambian de sonido.

–Un poco antes de empezar con el disco tuvimos un "shock" al escuchar un trabajo de neo soul de Marvin Gaye hecho en 1971. No entendíamos cómo podía sonar de esa manera. Tras investigar, nos dimos cuenta de que era por cómo lo habían tocado y nuestro objetivo fue intentar tocar de esa manera. De esa inspiración y ese camino han salido las canciones del disco. Ha sido un giro hacia algo más elegante.

–La variación de los integrantes ¿también contribuye al cambio de registro?

–Somos un grupo que en cada disco cambia un poco de formación, no voluntariamente sino por las vidas de cada uno acaban no siendo compatible con este tipo de banda. Lo hemos asumido de tal forma que somos como una especie de colectivo en el que cada disco planteamos quién quiere o puede participar, pero todos tenemos las puerta abiertas. Este planteamiento enriquece mucho porque cada persona toca de una manera distinta, lo que define mucho el sonido del disco y todo lo que pasa en una gira.

–Rufus T. Firefly va un poco contracorriente.

–Nunca hemos tenido en cuenta las tendencias, sino que para cada trabajo pensamos qué queremos hacer y lo hacemos. Creo que la gente que nos sigue eso lo entiende muy bien y somos conscientes de que no vamos a conectar con todo el público, pero eso es lo bonito de este grupo. No me imagino que nuestra música se vuelva masiva porque el tipo de música que hacemos va en contra de la inmediatez y de aspectos más comerciales.