Violencia de Género en Zamora | La Policía Municipal: los ojos de la Justicia contra los maltratadores

Desigualdades, mitos, creencias, estereotipos, el amor romántico, micromachismos..., estructuran un pensamiento que ha mantenido durante siglos y mantiene cautivas a las mujeres aún. Y a la sociedad enredada en la búsqueda de la disrupción para poner fin a la violencia de género asentada en esas circunstancias y conceptos, analizados en la primera parte del taller impartido por el Ayuntamiento de Zamora para policías municipales.

Bajo la dirección de la inspectora de policía, psicóloga y exagente local en Salamanca pionera en este campo, la zamorana Luisa Velasco, profundizaron en "la perspectiva de género, fundamental para entender el problema de la violencia de género", explica desde la experiencia acumulada durante 30 años, tras impulsar en Salamanca un programa piloto de intervención policial con víctimas de violencia de género en 1998, bajo el mando del comisario José Luis Serrano.

Velasco parte de la respuesta a tres cuestiones que alejarán "creencias equivocadas" a la hora de intervenir como policía ante un caso de violencia machista: "¿quién ejerce esa violencia, dónde y sobre quién?". La respuesta permitirá a policías y a otros actores que abordan esta lacra social a comprender mejor a la mujer que no se decide a denunciar.

Una persona dañada

Resulta primordial que la atención a la mujer maltratada se realice tomando conciencia de que el hombre que la ha agredido piscológicamente y/o físicamente es su pareja, "quien se supone que te quiere, el padre de tus hijos si los tienes. Hablamos, pues, de una persona ya dañada por todo eso", por el camino de dolor y anulación que experimenta bajo el dominio del violento machista, expone la psicóloga e inspectora de policía.

Eso explica, en parte, que las víctimas de la violencia de género traten de disculpar a su maltratador "y no quieran denunciar o no estén preparadas para hacerlo porque ‘‘es el padre de mis hijos, me quiere’". Romper "ese círculo" del que la mujer es incapaz de escapar requiere "una buena coordinación entre todos esos ámbitos" de las administraciones públicas, "es esencial porque la víctima no puede ir peregrinando, repitiendo su historia una y otra vez, vive una constante revictimización", añade Velasco.

Los policías y las policías que afronten este tipo de casos en los que la maltratada no se ve capaz de denunciar, de relatarles su situación, deben saber respetar ese silencio, aprender a acompañar sin realizar juicios de valor ni repetir frases hechas que buscan aliviar el sufrimiento de la víctima con la mejor intención seguramente, pero que tienen el efecto contrario, tales como "no te preocupes". Y deben conocer que cuentan con la implicación de los servicios sociales del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de Atención Psicológica, desde la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos de la Juzgados, de Atención Primaria en los centros de salud desde una cooperación estrecha en favor de la mujer que está en esa situación de maltrato o que desea dejarla atrás y no sabe cómo ni a dónde acudir.

Detalles y fotografías minuciosas

El lugar donde ocurren los episodios de maltrato, por lo general en el hogar que comparte la pareja, en su intimidad, debe "recogerse al detalle, todo lo que se ve, en el atestado policial e incluir fotografías" con las que poder ilustrar la violencia ejercida por el hombre.

El informe policial debe contener "una descripción minuciosa del estado en el que se encuentra la víctima, con la ropa rasgada, con señales de agresión física o psicológica; de los hijos e hijas si están presentes y del estado del agresor. Todo constituye una prueba" que aportar en el juicio y que servirá al juez o a la jueza para determinar si el delito ha tenido lugar o no.

Esos datos serán claves cuando la mujer tema testificar en el juicio, intimidada, como sucede en la inmensa mayoría de casos, por la sola presencia del maltratador, "una sola mirada" la puede empujar a callar. Un síntoma más de la destrucción de la autoestima, del enganche emocional que el hombre ha logrado ejercer sobre quien ha sido su compañera sentimental, a la que anula en todas sus facetas para someterla y manejarla a su antojo.

La inspectora tira abajo los mantras tan repetidos en los últimos años de avances en derechos de la mujer como que hoy en día es fácil que un hombre termine detenido si su pareja o una extraña se lo propone, con solo apuntarle como presunto maltratador. «No es verdad», afirma tajante, «hay muchas menos detenciones de las que debería. Si fuera tan fácil, la mayoría de ellas, lo haría».

Esas barreras, ese miedo a ir a la Policía o el Juzgado ante las posibles represalias del maltratador, lo demuestra que «el 80% de las víctimas asesinadas nunca habían denunciado». Tampoco se tardaría tanto en denunciar al violento machista, la media está «entre 8 y 10 años», añade. De ahí, la importancia de este tipo de jornadas formativas para quienes, como la Policía Municipal, deben actuar frente a estos delitos.