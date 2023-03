La contención de las familias por la inflación marca la campaña de rebajas en Zamora

El escenario de inflación generalizada ha obligado a los zamoranos a echar el freno en una campaña de rebajas que toca a su fin. Con la cesta de la compra disparada y el incremento de los costes de la energía sobrevolando el ambiente, salir de compras en enero y febrero ha pasado a un segundo plano. La temporada no ha sido para tirar cohetes, aunque es justo decir que el análisis tampoco es catastrofista. Simplemente, no es lo mismo que era hace cuatro o cinco años. En este tiempo han pasado muchas cosas y muy pocas han sido buenas. Las familias todavía no se han recuperado del agujero provocado por la pandemia del coronavirus y, sin tiempo para reaccionar, han comenzado a sufrir las consecuencias de la guerra de Ucrania. El panorama, sin duda, no es el mejor para que el sector comercial recupere los buenos datos de actividad que tenía en las postrimerías de la pasada década.

La contención en el gasto sigue marcando el día a día de las economías domésticas de la provincia de Zamora, como así defienden desde la patronal. "La situación sigue sin ser la que era antes de la pandemia, aunque la campaña de rebajas tampoco ha sido peor que la del año pasado; son números similares", ha indicado a este diario el presidente de Azeco, Ruperto Prieto. El comercio "no termina de remontar" y no es por los recientes acontecimientos. "No hablamos de la pandemia, sino que tenemos que irnos todavía más atrás; la situación no es la misma, ni mucho menos, que la que teníamos hace cinco años", ha detallado el responsable de la asociación de comerciantes de Zamora. Las economías domésticas están sufriendo las consecuencias de un escenario internacional incierto. "La inflación y el incremento de los costes de la energía están afectando, es evidente", ha indicado Prieto. "Se puede decir que el escenario económico general no es el mejor para que se produzca un incremento de la actividad comercial", ha manifestado. A esto hay que añadir, además, una de las amenazas perennes que es la del comercio online. "Es muy difícil competir, a pesar de los grandes sacrificios que están haciendo muchos pequeños empresarios por ofrecer cada vez mejor relación calidad-precio", ha expresado el responsable de Azeco, que ha reconocido que la situación es "complicada" para no pocos comerciantes que tienen que luchar día a día para seguir a flote. La campaña de rebajas concluirá a lo largo de esta semana tras dos meses de actividad en los que los zamoranos han podido acceder a importantes ofertas. El fin de semana se escenificará ese fin de temporada con la celebración de la Feria del Stock en Ifeza. El sector celebra este fin de semana la Feria del Stock para dar salida a los excedentes con descuentos de hasta el 90% La Feria del Stock regresará a Zamora durante los días 4 y 5 de marzo, con descuentos que irán desde el 50 al 90% en artículos procedentes de los 27 establecimientos que participarán en la cita. La sede de este evento será, un año más, el recinto de Ifeza, que abrirá durante las dos jornadas en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. La cita contará con zonas de restauración, hinchables y actuaciones de folclore y volverá a repartir vales descuento y a organizar sorteos para fomentar el gasto en los comercios adheridos. El presidente de Azeco, Ruperto Prieto, señaló durante la presentación la importancia de esta feria "consolidada" tanto para los comercios como para los propios clientes, e indicó que las ventas generan "una caja que viene bien para preparar la siguiente temporada". Esta Feria del Stock tiene la doble vertiente de ayudar a la clientela a adquirir productos a un precio absolutamente fuera de mercado y también a los comerciantes para sacarse ese acumulado al que no han conseguido dar salida. Los 27 comercios participantes pertenecen a sectores tan dispares como textil, calzado, hogar o automovilística. Para hacer la visita más fácil a los zamoranos, habrá autobuses gratuitos que saldrán cada media hora desde la parada de la oficina de Mapfre en la Marina hasta el recinto ferial de Ifeza.