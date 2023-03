El PSOE ha aprobado este jueves la composición de su candidatura para el Ayuntamiento de Zamora, una lista que encabezará el actual portavoz municipal, David Gago. El cabeza de cartel ha recurrido a su equipo más cercano para conformar una nómina de aspirantes a ediles "sin sorpresas" y muy vinculada a la ejecutiva local creada hace tan solo algunos meses. En la propuesta, aparecen también los nombres de las dos concejalas que comparten actualmente el grupo socialista con el candidato. De hecho, Auxi Fernández repetirá como número dos, mientras que Irene Queipo aparece esta vez algo más atrás, en la sexta posición.

Tras la aprobación de la lista, Gago subrayó «la generosidad mostrada por parte de todo el mundo» durante el proceso de gestación de una candidatura que incluirá como número tres al responsable de Industria, Construcción y Agro de la UGT de Zamora, Ángel Lobo. A continuación, el cuarto puesto será para Sara de la Higuera, que llegó a concurrir por Ahora Decide en 2015 y que ahora ejerce como vicesecretaria de Igualdad del PSOE ciudad, más allá de ser profesora de Inglés en el instituto Claudio Moyano.

Hay que recordar que las listas del PSOE se confeccionan con el formato de cremallera. Es decir, sin que puedan aparecer de forma consecutiva dos hombres o dos mujeres. Por tanto, el quinto puesto queda reservado para un varón. En este caso, Javier García Martín profesor de Economía y experto también en patrimonio gráfico. Inmediatamente después se sitúa la ya citada Irene Queipo, mientras que el séptimo lugar queda reservado para el abogado Jesús García de León.

Desde ahí y hasta la decimotercera posición que marca el límite de la mayoría absoluta se encuentran, por este orden, Agustina Martín Viñas, empleada de Medio Ambiente de la Junta; Emilio Ferrero, graduado en Derecho y dirigente provincial de Juventudes Socialistas; Ana García, graduada en Derecho y Ciencias Políticas y estudiante de tesis doctoral; Eduardo Rodríguez, prejubilado de banca; Purificación Casas, técnica de Vista de Obra; y Jorge Sierra, administrativo en la Escuela de Magisterio de la USAL.

En el resto de la lista del PSOE aparece una mezcla entre veteranos del partido y miembros de Juventudes Socialistas para cerrar una lista en la que "nadie ha jugado a ver quién sale y quién no". "Esto es un equipo de 25 y la mala suerte es que hay que ordenarla", apuntó David Gago.

El candidato socialista indicó que el partido tiene un proyecto de ciudad a nivel local y que la candidatura creada para las elecciones del 28 de mayo resulta coherente con esa idea: "Esta es una lista que mira mucho al presente, pero también al futuro, y te puedo decir con la mano en el corazón que ninguna de las personas a las que le he propuesto estar me ha dicho que no, más allá de que se sitúen más abajo o más arriba", concluyó Gago, tras ser el primer aspirante en presentar su equipo al completo. Esta es la lista de 25, con los perfiles trasladados desde el PSOE: