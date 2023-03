"Cada pueblo tiene que mantener su tradición en este mundo tan globalizado"

El músico Agus Barandiarán es el fundador del grupo Korrontzi, que el viernes día 3 de marzo abre una nueva edición del Festival Son de Raíz, impulsado por el Consorcio de Fomento Musical, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

–¿Cómo llega al mundo de la tradición?

–Cuando era un niño mi padre me ponía en el coche cintas de casetes de trikitilaris, la gente que tocaba en aquel momento la trikitixa, el acordeón diatónico vasco. Además, mi padre me comenzó a llevar al bar de Rufino Arola, que era un trikitilari, que los domingos por la mañana atendía el bar y salía de la barra para tocar. Yo alucinaba y pedí empezar a tocar. Con 12 o 13 años le compramos mi primera trikitixa a Rufino Arola. Ahí empecé a querer a este instrumento, a conocer la tradición y a querer tocar fandangos y ritmos tradicionales vascos. Rufino Arola, que fue mi primer maestro, me decía que podía tocar como me diera la gana, pero el primer objetivo de la trikitixa es que la gente al escucharla baile. Siempre intento que toque donde toque, el público baile.

–¿De ahí viene la simbiosis de la trikitixa con la danza en el proyecto de Korrontzi?

–Hasta 2004 había tocado canciones tradicionales como me había llegado. En ese momento vi la necesidad de sobre esos ritmos hacer nuevas canciones o nuevas versiones. Eso me lleva a formar el grupo. Desde entonces, ha sido para nosotros muy importante el baile. Empezamos a trabajar con bailarines, ya que cuatro años después de la formación de Korrontzi distintos grupos comenzaron a coreografiar nuestras músicas. Desde 2008 colaboramos con grupos de bailarines y siempre nos acompañan en los conciertos, de hecho, dos bailarines actuarán en Zamora, e incluso hemos llevado a hacer recitales contando con 350 bailarines en Pamplona. Con cada canción pasaban por el escenario un grupo de baile distinto procedentes de todo Euskadi. La trikitixa y el baile han estado siempre muy ligados, pero durante mucho tiempo estuvo prohibido bailar al son de este instrumento que era llamado el fuelle del infierno.

Se sacaron bandos para prohibir tocar el fuelle del infierno, pero el instrumento se siguió tocando.

–¿Por qué?

–Cuando este instrumento se introduce en el País Vasco desde Italia lo empiezan a tocar en el ambiente rural de la época. Hasta ese momento con los instrumentos tradicionales se bailaba y entre el chico y la chica había una distancia física. Los trikitilaris empezaron a escuchar ritmos de los valses o los pasodoble y copiaron esos ritmos que empezaron a tocar en las romerías de los domingos. Cuando tocaba un trikitilari el chico cogía de la cintura a la chica y la Iglesia prohibió tocar la trikitixa en público porque incitaba a la lujuria y hasta se sacaron bandos para prohibir tocar el fuelle del infierno, pero el instrumento se siguió tocando.

–En Korrontzi ¿cómo reinterpreta la tradición?

–Para mí ha sido importante conocer la tradición vasca. Siempre he bebido de los ritmos antiguos que se bailan en las plazas. Como músico te surgen unos ritmos que nacen en tus dedos cuando estás tocando fandangos y empiezas a hacer su propia versión. Para mí la tradición tiene que estar siempre viva. No nos tenemos que ceñir solo a lo que había hace un siglo porque para conservar una tradición tiene que ir evolucionando. Nosotros, otros grupos y otros músicos hacemos nuevas propuestas a partir de lo que hemos aprendido. Esas nuevas propuestas no significan que sean la tradición, sino que será el pueblo dentro de un siglo el que determinará si lo son y lo serán si transcurrido ese tiempo tocan o bailan una canción de Korrontzi. Nosotros preservamos la tradición, pues hay muchas canciones en nuestro repertorio que las tocamos tal y como han llegado a nosotros y otras, están hechas sobre los ritmos de antaño donde hacemos nuestras propuestas.

Existen puentes entre músicas más modernas y más antiguas que hacen que este instrumento suene más bailable

–Y a partir de los ritmos antiguos, ¿cómo se puede llegar a las nuevas generaciones?

–Los jóvenes tienen muy a mano otros tipos de música que no son de pueblo, que no son de su tierra, escuchan música de fuera, lo que está bien, pero les queda muy lejos la música más cercana. Lo que hacemos en Korrontzi y otros grupos son propuestas más modernas para llegar a estas nuevas generaciones. En los conciertos yo intento preservar la tradición y que no suene a antiguo, que puedan bailar al son de la trikitixa mayores y jóvenes, que vean que existen puentes entre músicas más modernas y más antiguas que hacen que este instrumento suene más bailable. Vestimos los ritmos más tradicionales con vestidos más modernos para que ellos y ellas se sientan más atraídos. Es algo que no es fácil porque las músicas minoritarias estamos en desventaja frente a otros estilos que llegan más. Todas las tradiciones hay que preservarlas porque en este mundo globalizado perdemos la identidad y cada pueblo tiene que mantener su tradición y su identidad.

–¿Se puede ser modernos escuchando música tradicional?

–Por supuesto. Un ejemplo es Rodrigo Cuevas que tiene una estética muy moderna, pero realmente hace música tradicional o que bebe de la tradición al igual que Tanxugueiras y que Korrontzi desde su balcón intenta mantener esa tradición y hacer fusiones o nuevas propuestas.

–Que cantantes como Rozalén o Amaia se acerquen a la música de raíz o incluso el fenómeno Tanxugueiras ¿está favoreciendo el conocimiento de la música de raíz?

–Tanxugueiras mantiene su manera de cantar tradicional y de repente tiene una base electrónica y por medio de la televisión llega a mucha gente. Yo he tocado con ellas antes de "boom" de Eurovisión y si el efecto Tanxugueiras ha hecho que la gente se sienta más orgullo de su tradición, bienvenido sea. Tenemos que hacer que la tradición sea apetecible para las nuevas generaciones. Nosotros hemos tocado en Cabo Verde, Estados Unidos, Brasil, toda Europa o Israel donde hemos intentado ser un escaparate de la tradición vasca y tratamos de hacer que la tradición vasca por todo el mundo.

–La lengua propia ¿es un plus?

–Puede ser. Es verdad que en el País Vasco la gente se siente orgullosa de su idioma que es milenario y no tiene nada que ver con el latín. Y fuera la gente se siente muy atraída por nuestra lengua. Tocando en un teatro en 2007 en Bremen en Alemania explicaba el instrumento en inglés. De repente el promotor se me acercó y me dijo que lo hiciera en euskera porque el público prefería escuchar el vasco para saber qué sonoridad tenía este idioma en vez de oír mis explicaciones en inglés.

El primer disco lo grabamos en Madrid porque en Euskadi decían que éramos un grupo más. Eso lo percibimos como algo negativo, pero estar con una discográfica de Madrid nos hizo tener una visibilidad mayor fuera del País Vasco

–El grupo está a punto de cumplir 20 años. ¿Ha cambiado el panorama musical en este tiempo?

–Sí, empezamos un montón de grupos, pero es muy duro mantenerse. El primer disco lo grabamos en Madrid porque en Euskadi decían que éramos un grupo más. Eso lo percibimos como algo negativo, pero estar con una discográfica de Madrid nos hizo tener una visibilidad mayor fuera del País Vasco. En aquel momento había mucho movimiento en la música de raíz, por el efecto de músicos como Kepa Junquera o Carlos Núñez, y la mayoría de grupos que nacieron junto a nosotros ya no existen. El secreto es el trabajo porque, aunque quieras mantener la tradición, tienes que desarrollar y mantener una infraestructura.