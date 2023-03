Nueve licitaciones de proyectos clave en Zamora se quedan desiertas desde 2019

La licitación desierta del contrato para instalar el Mercado de Abastos provisional en el parque de La Marina ha puesto una vez más sobre la mesa los problemas del Ayuntamiento de Zamora a la hora de sacar adelante los proyectos importantes. Hasta en nueve ocasiones a lo largo de los últimos cuatro años se ha dado esta circunstancia en actuaciones de calado como son la reconversión del Banco de España en cuartel para la Policía Municipal, la construcción de la nueva perrera municipal, la reforma del antiguo laboratorio para ser Museo Pedagógico, la ampliación del Teatro Principal o la conclusión del ARI de Los Bloques. También ha habido que dar esta declaración a otros proyectos cuyas empresas, una vez propuestas para adjudicación, han sido excluidas o han decidido abandonar, tales son los casos de los locales del Ruta de la Plata o el nuevo parque de bomberos. Demasiadas situaciones, que han puesto en el punto de mira al área de contratación y a los criterios escogidos por la administración a la hora de realizar los pliegos.

Cinco veces ha pasado la obra del Banco de España por la Plataforma de Contratación del Estado con el cuestionable resultado de dos adjudicaciones que terminaron en espantada y dos licitaciones desiertas, a falta de resolver esta quinta que debería ser la definitiva. En febrero de 2019 y en noviembre de 2021, los procedimientos agotaron los plazos establecidos sin que ninguna empresa se interesara por ejecutar los trabajos. Tanto la primera vez como la segunda, el asunto se resolvió poniendo más dinero encima de la mesa. Hasta el punto, que es el actual, de que el presupuesto es de 2,6 millones de euros, más del cuádruple de los 630.000 euros consignados en 2016, cuando arrancaron las obras antes entrar en barrena.

El año 2021 fue nefasto en cuestión de contratación para el Ayuntamiento de Zamora. Un ejercicio que vio cómo hasta cuatro proyectos pasaron por la Plataforma del Estado sin pena ni gloria. Uno de ellos fue el de la construcción del nuevo Centro de Protección Animal, dotado inicialmente con 300.000 euros. Después de que ninguna empresa se interesara por el proyecto, el equipo de Gobierno incrementó el presupuesto hasta los 450.000 euros para ajustarlo a la realidad y hacerlo más atractivo. En ese mismo ejercicio, la administración también se vio en la obligación de declarar desierto el procedimiento para la contratación de las obras de adecuación de los bajos del estadio Ruta de la Plata para locales de ensayo, aunque en esta ocasión no fue cuestión de dinero, sino por excluir al primer licitador y retirar su oferta el segundo postulante.

En noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Zamora declaró también desierto el procedimiento para contratar la obra de subsanación de deficiencias del ARI de Los Bloques. En aquella ocasión, el equipo de Gobierno arguyó razones económicas. Y, en efecto, tras poner más dinero encima de la mesa, finalmente se pudo sacar.

La ampliación del Teatro Principal ha sido otro de los proyectos que ha sufrido el contratiempo de la licitación desierta, incluso a pesar de tener ofertas. Fue a principios del año 2022 cuando la Junta de Gobierno excluyó al contratista que quedó en primera posición por “haber retirado su oferta injustificadamente del procedimiento”. Una vez ocurrido esto, el Ayuntamiento de Zamora apostó por correr turno e informar al segundo licitador de que podría hacerse con el contrato, pero lo hizo ya fuera de plazo. De acuerdo con lo estipulado en el pliego, el periodo de validez de las ofertas era de tres meses a contar de la apertura de las proposiciones. Transcurrido dicho tiempo, los licitadores tenían derecho a retirar su oferta y eso es lo que ocurrió con el segundo y con el tercero.

A finales de 2021, la mesa de contratación se reunió para abrir los sobres de las ofertas de cara a adaptar el antiguo Laboratorio Municipal como Museo Pedagógico, pero no había sobre ninguno. El presupuesto de 350.000 euros no resultó atractivo para las empresas, que hicieron mutis por el foro. Tras el fiasco, se incrementó la consignación hasta rondar el medio millón de euros y fue ahí cuando sí se pudo adjudicar. Y más dinero habrá que poner también para construir el nuevo parque de bomberos, después de que la adjudicataria decidiera el pasado octubre renunciar por no poder hacer frente a la obra en los términos en que se habían firmado a principios de 2022 entre la empresa y el Ayuntamiento de Zamora.