La empresa Ale-Hop ha comenzado con las obras para la ejecución de una nueva puerta de salida en la esquina entre Sagasta y San Torcuato que sirva para cumplir con la normativa contra incendios. El establecimiento ha tomado en consideración los informes realizados por los técnicos municipales en los que señalaban una serie de deficiencias que ponían en “riesgo cierto” la seguridad de las personas del interior en caso de siniestro. La tienda tenía que cumplir con la normativa legal vigente y la administración no podía mirar hacia otro lado cuando lo que estaba en juego era la integridad de trabajadores y clientes. Esta actuación servirá, por lo tanto, para atajar esos problemas y ajustar por fin el local a lo que dicta la ley.

El concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, Romualdo Fernández, ha recordado que la administración tan solo se ha limitado a señalar las deficiencias del establecimiento, como así lo hace en todos los casos. “Se ha generado cierta tensión en el ámbito público que no ha sido tal en la relación entre el Ayuntamiento y la empresa, que siempre ha estado dispuesta a corregir lo que no estuviera correcto”, ha manifestado. A su juicio, era “indiscutible” que la institución local tenía razón en sus argumentos y no podía jugársela “cuando de lo que se está hablando es de un riesgo cierto para las personas del interior en caso de catástrofe”. Era, en su palabras, algo “evidente” y que tenía que ser abordado, como así lo ha hecho con diligencia la empresa.